PREFEITO SÉRGIO REIS PEDE CELERIDADE NA APURAÇÃO DE CASO DE VIOLÊNCIA CONTRA MÉDICA E GARANTE APOIO À VÍTIMA

O chefe do Executivo Municipal, assim que soube do caso, entrou em contato com o secretário de Segurança Pública do Estado, João Eloy, para solicitar prioridade na investigação

Na manhã deste sábado (20), o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, entrou em contato diretamente com o secretário de Segurança Pública de Sergipe, João Eloy, solicitando prioridade na investigação da denúncia de tentativa de violência sexual sofrida por uma médica dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O gestor acompanha de perto o caso e pediu celeridade na apuração, para que o autor da violência seja rapidamente identificado e responsabilizado.

O episódio ganhou repercussão em todo o estado após nota de repúdio divulgada pelo Conselho Regional de Medicina de Sergipe (Cremese), que reforçou a gravidade da situação. O prefeito manifesta preocupação e indignação diante do ocorrido.

“Estamos diante de um episódio gravíssimo e inaceitável, que atinge não apenas a vítima, mas também toda a classe médica, os profissionais de saúde e a sociedade como um todo. Desde o primeiro momento, nos colocamos ao lado da médica. Ela não está sozinha”, afirmou Sérgio Reis.

Ainda de acordo com o chefe do Executivo municipal, a Prefeitura disponibilizou equipe jurídica para acompanhar a médica e assegurar todos os seus direitos, além de garantir atendimento psicológico imediato. “O município está mobilizado para oferecer assistência integral à profissional, dentro e fora do ambiente de trabalho”, reforçou o prefeito.

Esclarecimentos sobre desligamento

Em relação ao desligamento da médica, Sérgio Reis esclareceu que a medida não tem qualquer ligação com o episódio de violência ocorrido na UPA. O ato administrativo será reconsiderado e a profissional será readmitida ao quadro da saúde municipal.

“O nosso compromisso é com a verdade e com a justiça. A demissão da médica ocorreu através da empresa contratada pela Secretaria Municipal de Saúde, no entanto, já determinei a revisão da medida. A médica será reintegrada à rede municipal de saúde”, completou.

O prefeito reforçou ainda que a gestão municipal de saúde trabalha de forma contínua para fortalecer a rede em Lagarto, com investimentos em estrutura, recursos humanos e, sobretudo, na valorização de seus profissionais. O caso, segundo ele, servirá de ponto de partida para novas medidas de segurança nos equipamentos de saúde, de modo a garantir ambientes mais seguros para servidores e pacientes.

“Seguiremos empenhados para que episódios como esse não se repitam. Cuidar das pessoas também significa cuidar de quem dedica a vida a salvar vidas”, destacou Sérgio Reis.

