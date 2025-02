Sérgio Reis se compromete a enviar proposta de pagamento do piso do magistério à câmara

O prefeito Sérgio Reis recebeu, nesta segunda-feira (17), dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Pública do Estado de Sergipe (Sintese).

O encontro teve como objetivo avançar nas discussões sobre a elaboração de uma proposta para o pagamento do piso salarial da categoria, demonstrando o compromisso com os profissionais que compõem a rede municipal de ensino de Lagarto. Aos representantes do sindicato, o prefeito se comprometeu a encaminhar o projeto de lei, com a atualização de 6,27% no piso do magistério, à Câmara de Vereadores até 31 de março.

Sérgio Reis também alinhou uma nova reunião com o sindicato para o fim de março, quando será discutida, conjuntamente, uma proposta para o pagamento do valor retroativo referente aos meses de janeiro, fevereiro e março.

“Foi uma reunião muito positiva. Assim como me comprometi com a categoria, o piso do magistério será garantido aos servidores da Educação de Lagarto. Encaminharemos o projeto para apreciação e votação dos vereadores até o final de março e, na mesma semana, nos reuniremos novamente para discutir medidas para o pagamento do retroativo. Esse é o meu compromisso com a classe trabalhadora da Educação do nosso município”, destacou o prefeito.

O prefeito reforçou ainda o empenho em construir um projeto viável, que possa ser honrado pela gestão municipal ao longo de todo o ano e que seja elaborado, em comum acordo, com o sindicato.

“A colaboração do sindicato será fundamental para que possamos avançar nessa construção. Será um projeto que contará com o trabalho da equipe técnica do município, mas também com o apoio dos técnicos do sindicato, para que possamos chegar a um resultado concreto e que traga projeção para o futuro do município”, acrescentou.

A secretária da Educação, Taysa Mércia, explicou que a proposta para o pagamento do piso salarial do magistério será elaborada com base em estudos técnicos de impacto financeiro, que já estão em andamento.

“Nós também colocamos para o sindicato que o processo de recadastramento dos servidores vai auxiliar bastante para que tenhamos as projeções de folha. Uma das coisas que precisamos colocar em evidência é que toda projeção financeira não pode ser pensada apenas no hoje, mas deve considerar todo o ano de 2025 e os próximos. É uma ação que leva em conta também as gerações futuras, para que possamos manter a saúde financeira necessária ao pagamento integral do piso e de toda a folha dos trabalhadores da educação”, detalhou a secretária.

Mesa permanente

Desde que assumiu o comando da Prefeitura de Lagarto, o prefeito Sérgio Reis tem mantido um diálogo constante com os professores do município, recebendo, com frequência, os representantes do Sintese para ouvir atentamente as demandas da categoria. A quitação da folha salarial de dezembro foi uma das primeiras pautas discutidas e solucionadas pela atual gestão, que buscou parceria com o Banco do Estado de Sergipe para regularizar o débito deixado pela administração anterior.

“Desde janeiro, o prefeito tem aberto canais de negociação com o sindicato. Essa nova audiência, para tratar sobre a atualização do piso, demonstra isso. Ficou nítido, na palavra do prefeito, que ele deseja pagar essa atualização de 6,27% para o magistério. Até o final de março, ele disse que encaminhará o projeto para a Câmara e que, ainda em março, teremos uma nova reunião para discutir uma proposta de pagamento dos meses retroativos”, afirmou o delegado sindical do Sintese em Lagarto, Genivaldo Santos, que avaliou positivamente a reunião desta segunda-feira.

Foto: Assessoria de Comunicação/Sérgio Reis