PREFEITO SÉRGIO REIS SE REÚNE COM SENADOR ALESSANDRO VIEIRA E BUSCA APOIO PARA NOVAS OBRAS EM LAGARTO

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, recebeu nesta terça-feira, 15, o senador Alessandro Vieira para uma reunião que reforçou sua capacidade de articulação em busca de investimentos e recursos para o desenvolvimento de Lagarto.

Durante o encontro, o gestor do município apresentou para o senador importantes projetos estruturantes para modernizar a infraestrutura urbana da cidade, preparando-a para a sua expansão.

“Recebemos a visita do senador Alessandro Vieira, que veio dialogar conosco sobre investimentos importantes para o município. Apresentamos um conjunto de prioridades que envolve obras na saúde, educação, infraestrutura e melhorias nas vias públicas. Tenho certeza de que ele levará essas demandas com carinho e compromisso para o seu gabinete e, em breve, trará boas notícias para o nosso povo”, afirmou o prefeito.

Entre as novas frentes de trabalho para as quais Sérgio Reis buscou o apoio do senador estão obras de duplicação de vias de acesso à entrada da cidade, para revitalização de áreas públicas e para a construção de novos equipamentos de saúde e lazer. A proposta, segundo o prefeito, é dar uma nova cara a Lagarto, oferecendo mais qualidade de vida à população e fortalecendo o desenvolvimento urbano e econômico do município.

Qualidade dos projetos

O senador Alessandro Vieira destacou a qualidade dos projetos apresentados e reafirmou seu compromisso com Lagarto. “Foi uma reunião muito importante, com potencial de gerar grandes investimentos para o desenvolvimento de Lagarto. Viemos conhecer de perto os projetos apresentados pelo prefeito Sérgio, que tem ideias extraordinárias e uma visão estratégica para a cidade. São propostas que impactam não apenas o município, mas toda a região, e que certamente contarão com o nosso apoio por meio do meu mandato, com foco em infraestrutura e saúde”, pontuou.

A reunião contou ainda com a presença do deputado federal Fábio Reis, demonstrando a união de forças em torno do progresso da cidade. “É sempre uma alegria contribuir com o desenvolvimento de Lagarto. O senador Alessandro chega em um momento importante, disposto a ouvir e colaborar. O município só tem a ganhar com essa união de forças em prol de investimentos que vão transformar a realidade da cidade”, frisou o deputado.

Quadrilátero

Durante a reunião, Sérgio também apresentou ao senador o projeto do Quadrilátero, que inclui a duplicação da BR-235, a criação do rodoanel e a interligação de Lagarto com Itabaiana. O prefeito detalhou ainda as futuras ações que serão executadas em áreas próximas ao projeto, reforçando o compromisso da atual administração com a melhoria da mobilidade urbana de Lagarto.

“Estamos trabalhando para preparar Lagarto para o futuro, com obras que realmente transformem a vida das pessoas. O apoio de lideranças comprometidas com nosso povo, como o senador Alessandro Vieira e o deputado federal Fábio Reis, é essencial nesse processo”, completou Sérgio Reis.

Foto: Denisson Rosendo