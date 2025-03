Prefeito Sérgio Reis traça ações para melhoria do abastecimento de água

Empenhado em buscar soluções definitivas para o abastecimento de água no município de Lagarto, o prefeito Sérgio Reis se reuniu, nesta quinta-feira, 20, com representantes da Iguá Saneamento. O encontro teve como finalidade discutir estratégias para a ampliação da rede de água potável na cidade, assegurando às comunidades que ainda não têm acesso ao serviço, a exemplo dos povoados Jenipapo, Quirino, Brejo, Brasília, Santo Antônio e Araçá, o fornecimento eficaz. O deputado federal Fábio Reis, o secretário de Obras, Camilo Roriz, e os vereadores Anderson Silva e Genisson de Tonho de Tontonho também acompanharam a reunião.

“Este foi um encontro muito importante. Recebi os representantes da Iguá Saneamento, junto com o deputado federal e grande aliado Fábio Reis, os vereadores e o secretário de Obras, quando apresentamos demandas importantes da nossa cidade para resolver, definitivamente, os problemas que são cobrados há anos pelos lagartenses. A Iguá está assumindo todo o serviço das redes de água e esgoto do estado e, como gestor comprometido que sou, busquei a solução para essa questão que aflige diversas comunidades, levando água potável e de qualidade para os moradores”, destacou o prefeito.

O gestor ressaltou ainda o fortalecimento da parceria com o Governo do Estado para levar Lagarto ao desenvolvimento, encontrando soluções eficientes para várias áreas, “em tempo recorde”, segundo Sérgio Reis. “Estamos chegando nos 80 dias de gestão e já apresentamos grandes ações para a população, a exemplo desta reunião em que traçamos as etapas para o problema do abastecimento de água. Delimitamos o que é de responsabilidade da Deso, da Iguá, identificamos os problemas, traçamos as soluções e, com a Iguá assumindo a operação, tudo será solucionado”, reiterou o prefeito.

Antes de se reunir com o chefe do Executivo Municipal, os representantes da Iguá Saneamento realizaram uma visita técnica no município com foco em identificar problemas existentes na cidade. A inspeção foi acompanhada pelo secretário de Obras, Camilo Roriz, e resultou em um estudo para avaliar a viabilidade da extensão da rede de água potável. Os povoados Brasília, Jenipapo, Quirino e Araçá foram algumas áreas em que a empresa identificou as situações e que serão priorizados com atuação imediata pela empresa.

“Fizemos um levantamento aqui das ações operacionais para a resolução desse problema. Nós mapeamos, elaboramos os projetos, traçamos os investimentos, detalhes que serão realizados para que, assim que a operação seja iniciada, possamos trazer impactos importantes para o abastecimento de água na região. Nós sabemos o que é fundamental para o município e começaremos a trazer a resposta necessária para a cidade”, afirmou o diretor-geral da Iguá Sergipe, Fernando Vieira.

Sensível aos problemas existentes em Lagarto, o deputado federal Fábio Reis, que tem sido grande parceiro da gestão municipal, também solicitou a melhoria no serviço de abastecimento de água nos povoados Santo Antônio e Itaperinha. “Me coloco à disposição para ajudar no que for preciso para que Lagarto avance cada vez mais. O trabalho continua forte, firme porque com a gente funciona assim: compromisso feito é compromisso honrado”, frisou.

Satisfação

O vereador Anderson Silva avaliou positivamente a reunião. “Saio feliz e com a grande expectativa de que conseguiremos melhorar a questão da água em nossas comunidades. O prefeito tem trabalhado muito e demonstrado todo o seu esforço para garantir que a população tenha acesso a serviços eficazes. Acredito que as questões serão solucionadas, especificamente na região do povoado Brasília”, disse.

O vereador Genisson de Tonho de Tontonho também parabenizou o prefeito Sérgio Reis pelo empenho. “O prefeito não só acatou as nossas demandas como rapidamente avançou nas tratativas. Estamos confiantes de que a problemática da falta de água será solucionada, sobretudo na nossa região. Foi uma reunião muito positiva”, considerou.

Da assessoria – Foto: Augusto Oliveira