Prefeito Sérgio Reis visita áreas mais afetadas pelas chuvas em Lagarto

O prefeito Sérgio Reis visitou, na tarde desta sexta-feira, 21, diversas áreas de Lagarto atingidas pelas fortes chuvas que acometeram o município. Após receber atualizações do Comitê de Gerenciamento de Crise e orientar o reforço das ações emergenciais, o gestor se dirigiu ao Jardim Campo Novo e ao loteamento Loyola II, onde avaliou pontos críticos, conversou com a população e ouviu atentamente as principais demandas das comunidades.

A vistoria ocorreu após um dia de atuação intensa das equipes operacionais do município. Ao longo de toda a manhã, a Defesa Civil municipal percorreu canais, passagens molhadas e áreas sensíveis, monitorando o comportamento da água e orientando moradores diante da continuidade da instabilidade climática. Lagarto registrou 80 milímetros de chuva em 24 horas, superando a previsão para o fim de semana, mas com resposta mais rápida em vários pontos, reflexo das ações preventivas mantidas durante todo o ano, como limpeza de canais, desobstrução de bueiros e intervenções estruturantes em diversas localidades.

“Desde ontem à noite estou acompanhando essa situação de perto e determinei que nossas equipes agissem com a máxima agilidade. A cidade recebeu um volume expressivo de chuva, mas vimos que vários pontos responderam melhor porque trabalhamos de forma preventiva ao longo do ano. Hoje eu quis vir pessoalmente ao Jardim Campo Novo e ao Loyola II para ouvir a população, avaliar cada necessidade e garantir que ninguém fique sem atendimento. Vamos seguir atentos, presentes e trabalhando para proteger as famílias de Lagarto”, afirmou o prefeito.

Reconhecimento

A presença do prefeito foi recebida com reconhecimento pelos moradores, que agradeceram pela sensibilidade do chefe do Executivo e destacaram que a atenção pessoal dele demonstra seu compromisso com a comunidade. Foi o caso da cozinheira Michele Santana. “O prefeito Sérgio é um homem de palavra, que entende o nosso sofrimento no período de chuvas intensas. Ele sabe que precisamos de uma solução definitiva, e eu confio que essa mudança chegará. Só o fato de ter a presença dele aqui, olhando para nós, já diz muito”, reiterou.

Da mesma forma, no Loyola II, a dona de casa Maria Lúcia Reis disse acreditar no comprometimento da atual gestão, de levar melhorias estruturais para a comunidade. “Este é um lugar historicamente sofrido, esquecido, mas confiamos no prefeito Sérgio, e sei que ele não vai nos decepcionar. O que ele puder fazer por esse bairro com certeza será aplaudido. Eu moro na rua do Cerrado, que estava toda esburacada e, com o trabalho da Prefeitura, está toda recuperada. Então, acredito que ele fará muito mais por nós”, vislumbrou.

Ritmo acelerado

Equipes da Prefeitura de Lagarto iniciaram os trabalhos ainda no começo desta sexta-feira, 21, acompanhando os pontos mais sensíveis, orientando moradores e reforçando as ações de prevenção. Ao longo do dia, o monitoramento foi ampliado para garantir resposta rápida às ocorrências e suporte imediato às comunidades que mais precisam. A atuação segue determinação do prefeito Sérgio Reis, que pediu atenção máxima dos órgãos operacionais e acompanhamento permanente durante todo o período de instabilidade.

Mesmo com o alto volume de chuva registrado, vários trechos da cidade responderam bem, graças às ações preventivas realizadas ao longo do ano, como limpeza de canais, manutenção das redes de drenagem, desobstrução de bueiros e intervenções estruturantes em áreas críticas. A Prefeitura mantém o estado de atenção, já que a previsão indica possibilidade de novas precipitações nas próximas horas.

