Talysson anuncia reforma e ampliação da Clínica Dr. Christtiano Oliveira em Areia Branca

O prefeito Talysson de Valmir anunciou a reforma e ampliação da Clínica Dr. Christtiano Oliveira de Areia Branca, garantindo mais conforto, estrutura e qualidade nos atendimentos à população.

O município de Areia Branca inicia um importante projeto de reforma e ampliação da Clínica de Saúde Dr. Christtiano Oliveira de Almeida, anunciado pelo prefeito Talysson de Valmir neste sábado, 23. Durante visita técnica, o gestor detalhou os planos para modernizar a unidade, oferecendo mais conforto, qualidade e estrutura à população.

“Estamos preparando um grande projeto de reforma e ampliação para oferecer ainda mais qualidade, conforto e estrutura à população na Clínica de Saúde Dr. Christtiano Oliveira de Almeida. “Fizemos neste sábado, 23, uma visita técnica para alinhar todos os detalhes. Vem aí…”, afirmou o prefeito. A visita teve como objetivo verificar a estrutura física da clínica, avaliar equipamentos e definir um cronograma eficiente para a execução da obra.

A Clínica Dr. Christtiano Oliveira é referência na atenção básica e odontológica do município, oferecendo atendimentos de saúde bucal, consultas médicas e acompanhamento preventivo. Com a reforma e ampliação, a expectativa é aumentar a capacidade de atendimento, modernizar os espaços e proporcionar maior conforto a pacientes e profissionais.

O projeto está alinhado às diretrizes do Ministério da Saúde, priorizando humanização e qualidade nos serviços prestados. A Prefeitura de Areia Branca, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça que a execução da obra seguirá todos os padrões técnicos e legais, garantindo benefícios duradouros à comunidade.

Equipes técnicas da administração acompanharam cada detalhe da visita, definindo etapas da obra e metas de modernização. Ao final do projeto, a clínica deverá atender a um maior número de pacientes com serviços modernos, eficientes e de alta qualidade.

O prefeito Talysson de Valmir destacou que a saúde é prioridade da gestão e que investimentos estratégicos como este refletem diretamente na qualidade de vida da população. A reforma e ampliação da clínica reafirma o compromisso da administração com a atenção à saúde e a eficiência no atendimento.

Texto e foto assessoria

