Prefeito Talysson de Valmir coloca a mão na massa e ajuda na limpeza de clínica em Areia Branca

Talysson de Valmir participou pessoalmente da limpeza da clínica de saúde de Areia Branca no sábado, reforçando seu compromisso com a comunidade.

O prefeito de Areia Branca, Talysson de Valmir, protagonizou um gesto simbólico de dedicação ao serviço público ao participar ativamente da limpeza da clínica de saúde do município no último sábado (2). A ação foi registrada em suas redes sociais e gerou grande repercussão entre os moradores.

“Sabadou da melhor forma: ajudando na limpeza da nossa clínica de saúde!”, escreveu o gestor, acompanhado de imagens em que aparece engajado na tarefa ao lado da equipe de manutenção.

O ato simples, mas significativo, reforça o compromisso do prefeito com o bem-estar da população e o zelo pelos equipamentos públicos. Para muitos moradores, ver o prefeito atuando diretamente em ações operacionais mostra humildade e disposição para liderar com o exemplo.

A clínica de saúde é uma das unidades mais utilizadas no município e vem sendo foco de ações de reestruturação e valorização por parte da gestão municipal. A presença do prefeito nesse mutirão de limpeza reforça o envolvimento direto com as melhorias que estão sendo implementadas.

Texto e foto assessoria