Prefeito Vado Gavião leva mensagem em vídeo sobre pagamento dos funcionários

Visivelmente magro fruto de um tratamento e a demanda de trabalho de gestão, o prefeito Vado Gavião comemorou o pagamento do funcionalismo público pelo sexto mês em sua gestão. Em mais uma mensagem por vídeo publicada no seu perfil oficial do Instagram – @vadogaviao – , estratégia que adotou para falar mais diretamente com a população, ele protagonizou sua fala para finalização da folha de pagamento, direcionando desde os funcionário efetivos, que teve inicio na semana passada e finalizando efetivamente dentro do mês do tempo permitido com todos os demais servidores pagos, contratados, comissionados e fornecedores, foi geral. Ontem, dia 09 de junho, toda a folha de pagamento foi finalizada injetando mais de 90% na economia local.

Em um dos trechos da mensagem por vídeo, Vado Gavião reflete sobre a importância para prática da paciência diante das dificuldades que todos se encontram em dado momento, chamando a atenção para empatia e o tratamento com o próximo no que chamou por cautela. Trecho: “Por isso que eu peço as pessoas, vamos ter cuidado, vamos ter cautela, vamos ter paciência porque os seis primeiros meses a gente vem pagado certinho. Isso é bom para a economia, isso é bom para todo mundo do município de Poço Redondo.” No segundo trecho e mais adiante, o prefeito se dirigiu aos prestadores de serviço: “Eu peço a cada de vocês que presta serviço ao município que faça valer ao seu trabalho, honre seu trabalho”, e finalizou: “Àqueles que não têm um trabalho na prefeitura, que não são servidores do município, são pessoas que precisam ser atendidas pela gestão pública por isso eu peço, vamos dar ao máximo. Eu também sou funcionário do município e empregado de vocês”. A tradução livre para mensagem é a de que o prefeito Vado se mostra um líder preocupado não só em administrar, mas também em servir. Ele vai além do seu papel de gestor e se coloca entre os iguais ao afirmar que também é funcionário do povo e pede que todos sejam atendidos de forma igualitária. Ficou claro que a mensagem do prefeito tem direção, serve tanto para população quanto para quem faz a sua gestão e prestam serviços ao município. desde os efetivos, que começou na semana passada, finalizando efetivamente e dentro do mês, todos os contratados, comissionados e fornecedores, geral.

A esperança de Vado Gavião é a de começar um período de transformação no município de Poço Redondo, dai a sua conexão com as novas ferramentas que o torna por meio de sua comunicação pessoal mais próximo com a população, em especial a juventude. Extremamente republicano e diplomata, o prefeito tem se aproximado de lideranças da política de Sergipe e em Brasília buscando recursos para promover o início dessa transformação e desenvolvimento. Na sua mensagem de vídeo fica claro que para ele o povo deve ser colocado em primeiro lugar por todos que o cercam, sua equipe e quem trabalha para o município.

Uma das pessoas que têm levado a mensagem de Vado Gavião e têm trabalhado de forma para apaziguar conflitos e equilibrar o ambiente político na Câmara Municipal é o veterano vereador Messias de Maneca. Tranquilo e como líder do governo, um dos homens mais experientes da política de Poço Redondo, Messias Militão – como assim é conhecido – tem apresentado a gestão de Vado Gavião como sendo uma das mais promissoras e mostrando resultado importantes nesses seis meses de mandato. Messias é um grande apoio para Vado, ambos foram vereadores juntos por vários mandatos e se conhecem e respeitam. Foi figura chave na vitória de Vado.

Vado tem dirigido Poço Redondo como um verdadeiro republicano e vem construindo boas relações políticas em todo Sergipe. Ele acabou de declarar apoio para reeleição do governador Fábio Mitidiere e Jerferson Andrade. Ao lado do seu líder, André Moura, o prefeito se mostra totalmente confortável e em um ambiente onde ele tem adquirido respeito pela humildade e simplicidade. Essa é uma das linhas pensamento para o protagonismo do desenvolvimento que ele planeja: a diplomacia.

Aos apressados em não entender essa informação e análise, a mensagem em vídeo que ele protagonizou não foi uma bronca, e sim direcionando para o papel de servir a todos sem distinção para tornar e preparar Poço Redondo para o futuro, começando pelo sentido de sociedade.

Não obstante, a rede social de Vado Gavião tem apresentado crescimento desde sua chegada como prefeito. Para conhecer ou seguir, acesse @vadogaviao

Por Adeval Marques