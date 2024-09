PREFEITO WELDO MARIANO PRETENDE NÃO FAZER MAIS PARTE DO PALANQUE POLÍTICO DE KAKÁ ANDRADE EM CANINDÉ

O Prefeito de Canindé de São Francisco, Weldo Mariano de Souza (PT), sentiu a fala Kaká Andrade, considerada como sendo um pronunciamento infeliz. Kaká afirmou: “Weldo me apoia. Weldo não fará parte do meu governo”. Esse posicionamento foi o suficiente para acender uma chama de revolta que, em parte, já era sentida por alguns familiares, amigos e simpatizantes de Weldo. A discursão saiu das redes sociais e chegou aos microfones do rádio. “Nem palanque e nem caminhadas e nem pisadinhas”, informou a fonte.

Revoltados com tal pronunciamento de Kaká, áudios de pessoas que seguem Weldo vazaram em grupos de whatsapp afirmando que não mais votariam nele (Kaká) para prefeito e sim, para Machadinho. O ato, na análise de muitos, pareceu como uma tentativa de decretar o fim político de Weldo Mariano. Considerado ato de juízo de valor, injustiça e falta de habilidade política, a repercussão continua sendo o assunto do momento. Para um familiar de Weldo, chegou a hora do Prefeito tomar uma atitude séria em nome dele e da família e sair de forma honrada dessa situação. A situação é crítica! “Sei que muita coisa prende Weldo, mas, se ele não agir, vai ser o político mais desmoralizado da História de Canindé”, finalizou a fonte.

Uma fonte de última hora informou que Canindé pode ter uma grande surpresa e Weldo não mais fazer parte do palanque de Kaká, seguirá como gestor e deixará a política de lado para Kaká Andrade levar do jeito dele. “Weldo ficou chateado. Tem tudo para lavar as mãos e sair fora, já que está sendo tratado sem respeito, se amizade e ainda com narrativas que o colocar em uma das piores condições para m homem de bem que é ser desmoralizado e ficar calado. Weldo tá chegando ao limite, tá recebendo vários pessoas dizendo que não vota em Kaká e ainda levar a culpa da derrota. Weldo vai sair fora e ficar administrando até o final do mandato e tirar o restante do mandato e paz”, afirmou a fonte.

A cobrança e pressão em cima de Weldo foi grande e o clima de revolta tá criado pelo grupo que entendem votar e ficar do lado de fora do governo de Kaká, como dito.

Até o final de semana pode haver surpresa diante desse quadro e Weldo não mais fazer parte do palanque e nem das caminhadas. Pode até ter um pronunciamento dele sobre o assunto.

Por Adeval Marques

foto: arquivo