O prefeito de Canindé do São Francisco, Weldo Mariano e o Secretariado se reuniram nesta terça-feira (15) com Promotor de Justiça, Paulo José Francisco. A reunião tratou da retomada de atividades essenciais do município.

Durante a reunião com o promotor, a administração levou pontos importantes a serem esclarecidos e irá traçar metas para os próximos meses.

O prefeito informou que as próximas decisões serão publicadas em breve.