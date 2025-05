Prefeitos do Norte vieram a Sergipe conhecer o trabalho do Sebrae

A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, recebeu a visita de dez prefeitos de Roraima

Uma comitiva de Roraima está em Sergipe participando de uma missão técnica para conhecer de perto os resultados do programa Cidade Empreendedora, executado pelo Sebrae Sergipe em parceria com as prefeituras locais. A missão, que teve início na última quarta-feira, 14, segue até esta sexta-feira, 16, e conta com a presença do superintendente do Sebrae Roraima, técnicos da instituição, dez prefeitos e representantes das 15 prefeituras.

A programação começou com uma apresentação institucional na sede do Sebrae Sergipe, conduzida pela superintendente Priscila Felizola. Nesta quinta-feira, 15, o grupo está em Moita Bonita, conhecendo de perto a experiência de sucesso com Compras Públicas, que tem gerado impacto direto na economia local ao priorizar a aquisição de produtos e serviços de micro e pequenos empreendedores do município. E na próxima sexta-feira, 16, a comitiva seguirá para Indiaroba, outro município destaque pela criação da moeda social Aratu, que tem promovido a circulação da renda dentro da própria comunidade, valorizando o comércio local e gerando novas oportunidades para os pequenos negócios.

A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, destacou a importância da troca entre os estados. “Sergipe tem se destacado nacionalmente pelas boas práticas na gestão pública voltada ao empreendedorismo. Receber a delegação de Roraima foi uma oportunidade de mostrar que, com estratégias bem definidas e apoio técnico, é possível transformar a realidade econômica dos municípios”, afirmou.

O superintendente do Sebrae Roraima, Emerson Baú, ressaltou que a missão tem superado as expectativas. “Voltaremos para casa com ideias práticas, inspiradoras e, principalmente, viáveis. O que vimos aqui em Sergipe mostra que é possível inovar na gestão municipal e valorizar o empreendedor local com políticas simples, mas muito eficientes. Essa parceria entre os estados é algo que queremos fortalecer”, declarou.

O prefeito de Normandia (Roraima), Winston Raposo, destacou o quanto a experiência está sendo enriquecedora. “Nós viemos a Aracaju justamente para nos espelhar em todos os trabalhos que estão sendo feitos nos municípios que estão vinculados ao programa Cidade Empreendedora. Estamos aprendendo muito com essa missão. Gostaria de agradecer ao Sebrae Sergipe por essa aula que estamos recebendo aqui”, finalizou.

Por Jaynne Pereira – Foto: Márcio Dantas.