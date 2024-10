Prefeitos eleitos assinam carta compromisso com servidores municipais de sergipe

Os prefeitos eleitos de 17 municípios sergipanos formalizaram um importante compromisso com os servidores públicos municipais ao assinarem a carta compromisso elaborada pela Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal (Confetam/CUT), pela Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado de Sergipe (Fetam/SE), pela Central Única dos Trabalhadores de Sergipe (CUT/SE) e pelos sindicatos municipais.

A assinatura da carta é fruto de um processo que envolveu assembleias, plenárias e reuniões realizadas pelos sindicatos municipais entre os meses de agosto e setembro. Durante esse período, servidores municipais tiveram a oportunidade de sabatinar os candidatos a prefeito e discutir diretamente suas pautas. O resultado culminou na assinatura do documento por prefeitos eleitos de Amparo de São Francisco, Boquim, Campo do Brito, Canhoba, Canindé de São Francisco, Divina Pastora, Itabi, Itaporanga D’Ajuda, Lagarto, Moita Bonita, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Socorro, Poço Verde, Santa Luzia do Itanhi e Umbaúba.

A carta compromisso foi elaborada com o objetivo de refletir as demandas e expectativas da categoria, estabelecendo diretrizes para a valorização e melhoria das condições de trabalho dos servidores públicos municipais. Entre os principais pontos do documento estão a realização de concursos públicos, a implantação ou atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), a revisão do Estatuto dos Servidores e a recomposição salarial anual.

Vanessa Ferreira, presidente da Fetam/SE, destacou a importância da iniciativa. “A carta compromisso representa os anseios do funcionalismo público municipal em nosso Estado, adaptando-se à realidade de cada local. É um instrumento essencial, onde os prefeitos eleitos se comprometeram com as pautas dos servidores, e os sindicatos passam a ter uma ferramenta para cobrar o cumprimento dos pontos contidos no documento. A Fetam/SE estará ao lado dos sindicatos, vigilante, para garantir que os novos gestores e os reeleitos cumpram com o compromisso assumido com os trabalhadores(as) municipais”, afirmou.

Já Gleidson da Silva, presidente do Sindserve-Umbaúba, ressaltou o impacto positivo da assinatura. “A assinatura da carta é um passo fundamental, pois demonstra o compromisso dos candidatos em assegurar o bom funcionamento dos serviços públicos, além de promover a valorização dos servidores, com condições dignas de trabalho e crescimento profissional”, comentou.

A assinatura da carta compromisso representa um avanço significativo na luta por melhores condições de trabalho para os servidores municipais, estabelecendo um pacto entre os eleitos e os trabalhadores para que as promessas de campanha sejam concretizadas em políticas públicas que garantam a dignidade e a valorização do funcionalismo público em Sergipe.

Foto assessoria

Por Bruno Balbino