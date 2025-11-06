Prefeitura abre oficialmente Expedição Novos Sorrisos no município de Lagarto

Carreta odontológica ficará por 10 dias na Praça do Tanque Grande oferecendo atendimentos gratuitos à população

O prefeito Sérgio Reis acompanhou, nesta quarta-feira, 5, a abertura oficial da Expedição Novos Sorrisos, projeto itinerante Neodent que está ofertando atendimentos odontológicos à população lagartense. A carreta está instalada na Praça do Tanque Grande, onde permanecerá pelos próximos 10 dias realizando serviços de profilaxias, aplicação de flúor, avaliação bucal, orientações de higiene oral e exames de prevenção ao câncer de boca. O atendimento ocorre por ordem de chegada, mediante apresentação de documento com foto. Para menores de idade, é necessária a presença de um responsável.

Ao participar da abertura, o prefeito destacou a relevância da iniciativa para a cidade. “Estamos dando mais um passo importante na reconstrução da saúde pública de Lagarto, desta vez reforçando o cuidado com a saúde bucal. Encontramos uma rede fragilizada, sem estrutura, sem profissionais e com muitos serviços parados, mas estamos reorganizando tudo com muito trabalho, parcerias e responsabilidade. A Expedição Novos Sorrisos chega para ampliar o acesso ao atendimento preventivo e humanizado, garantindo que mais pessoas possam cuidar do seu sorriso com dignidade”, afirmou Sérgio Reis.

A iniciativa integra o conjunto de ações de prevenção em saúde que vem sendo ampliado pela gestão municipal, com fortalecimento das equipes de Saúde Bucal e mutirões periódicos para descentralizar atendimentos nos bairros e povoados. Durante os 10 dias de expedição, a população poderá receber atendimento direto na carreta ou, quando necessário, ser encaminhada para continuidade do tratamento na rede municipal.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marlysson Magalhães, a parceria fortalece o compromisso da gestão com a promoção da saúde e a redução de demandas reprimidas. “A carreta chega para somar aos serviços que já oferecemos nos postos de saúde. Nosso objetivo é diminuir as filas, facilitar o acesso e orientar a população sobre os cuidados diários, reforçando que a prevenção é sempre o melhor caminho”, frisou

O cirurgião-dentista da Neodent, André Assumpção, reforçou o caráter de parceria público-privada da expedição e o impacto social da ação. “A Expedição Novos Sorrisos foi pensada para aproximar o cuidado odontológico das pessoas. Quando existe essa integração entre a iniciativa privada e a gestão pública, quem ganha é a população, porque ampliamos o alcance do atendimento com estrutura especializada e profissionais preparados. Aqui, além dos procedimentos preventivos, realizamos a detecção de possíveis lesões e orientamos sobre hábitos importantes para manter a saúde bucal ao longo da vida”, salientou.

A programação conta também com o apoio das equipes do Município e da Universidade Federal de Sergipe (UFS), garantindo acompanhamento especializado nos casos que exigirem intervenção complementar e continuidade de tratamento.

Moradora da zona rural, Beatriz Lopes aproveitou a passagem pela cidade para garantir atendimento. “Eu vim fazer a limpeza e fui muito bem atendida. Me explicaram como escovar melhor, como usar o fio dental, tudo com muita paciência. A estrutura é boa e o atendimento foi ótimo. É muito melhor quando a gente tem esse serviço perto da gente”, relatou.

Foto: Denisson Rosendo – Fonte: Assessoria do prefeito Sérgio Reis