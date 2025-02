Prefeitura amplia horário de visitas às áreas culturais de São Cristóvão

Visando atender ao aumento no fluxo de turistas nesta época do ano, a Prefeitura de São Cristóvão ampliou os horários de funcionamento de dois equipamentos culturais da cidade: a Escola e Galeria Vesta Viana e a Casa dos Saberes e Fazeres. Os locais ajustaram seus horários durante a semana para proporcionar uma experiência mais completa aos visitantes interessados em explorar as exposições e o artesanato local.

Os novos horários de funcionamento da Escola e Galeria Vesta Viana são os seguintes: a Escola opera de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, enquanto a Galeria abre de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados e domingos, das 10h às 17h. Anteriormente, a Galeria funcionava apenas de terça a sexta-feira, com horário reduzido aos sábados, até às 13h. Já a Casa dos Saberes e Fazeresm grande vitrine da cultura sancristovense, passou a funcionar todos os dias das 10h às 18h.

Segundo a presidente da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Fumctur), Paola Santana, a ampliação dos horários objetiva oferecer mais oportunidades para que tanto turistas quanto moradores possam desfrutar das atrações culturais da cidade. “A arte e a cultura de São Cristóvão são parte fundamental da nossa identidade, e com a ampliação do funcionamento desses espaços, esperamos atrair ainda mais visitantes e, ao mesmo tempo, fortalecer a economia local e a autonomia dos nossos artesãos”, destacou.

Igrejas e Museus

Para atender os visitantes as igrejas e museus da cidade também estão em pleno funcionamento. A Prefeitura de São Cristóvão, através do Programa Jovem Aprendiz, garante monitores que acompanham e guiam a visitação de turistas nos locais, tornando sua passagem mais proveitosa e rica em conhecimento.

As igrejas estão funcionando de segunda a sexta, das 8h às 17h, e no final de semana das 9h às 17h. Já o Museu de Arte Sacra funciona de terça a domingo, das 9h30 às 17h. E aqueles que desejam visitar o Museu da Polícia, o funcionamento é de terça a domingo, das 9 às 16h.

Confira os horários

Igrejas

Terça a sexta: 8h às 12h e das 13h às 17h

Finais de semana: 9h às 17h

Museu de Arte Sacra

Terça a domingo: 9h30 às 17h

Museu da Polícia

Terça a domingo: 9h às 16h

Casa dos Saberes e Fazeres

Todos os dias: 10 às 18h

Casa das Culturas Populares

Terça a domingo: 9h às 17h

Escola e Galeria de Artes Vesta Viana

Escola: Segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h

Galeria: Terça a sexta – das 8h às 12h e das 13h às 17h / Finais de semana das 10h às 17h.

Fonte e foto: Secom/PMSC