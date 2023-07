Prefeitura antecipa salários de julho e paga servidores nesta terça em Simão Dias

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Administração, Planejamento e Orçamento, realizou o depósito do pagamento do salário dos servidores municipais nesta terça-feira, 25 de julho.

O valor é referente ao mês de julho e o saldo já está disponível para saque para todos os servidores efetivos, comissionados e contratados da administração pública municipal.

Além de injetar milhões na economia simãodiense no período da Festa de Senhora Sant’Ana e do Festival da Gente, a gestão entende como uma forma de valorizar e reconhecer o desempenho do funcionalismo.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias