Prefeitura Aparecida inaugura sua primeira Academia da Saúde

No próximo sábado, 25 de janeiro, a cidade de Aparecida vivenciará um momento histórico com a inauguração da 1ª Academia da Saúde, denominada em homenagem à Maria Josélia de Oliveira. O espaço, projetado para cuidar da saúde e do bem-estar de todos os aparecidenses, representa um marco no avanço das políticas públicas de saúde do município.

A solenidade de inauguração acontecerá a partir das 8h30 da manhã. A academia contará com uma estrutura moderna e acessível, onde serão desenvolvidas atividades físicas, práticas de promoção da saúde e ações preventivas voltadas para o bem-estar da comunidade.

“Essa academia é um presente para nossa população. É um lugar para que todos se sintam acolhidos, cuidem do corpo e da mente e se conectem com a importância de viver uma vida saudável.” destacou a prefeita Jeane.

A homenagem à Maria Josélia de Oliveira, cujo nome agora dá identidade ao espaço, reflete o reconhecimento por sua contribuição à cidade e ao cuidado com as pessoas.

A Prefeitura reforça o compromisso em promover uma vida mais saudável para os aparecidenses, integrando cuidados físicos e emocionais por meio de um espaço pensado para toda a família.

Aparecida segue avançando e cuidando de todos!

Por ASCOM.