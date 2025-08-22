PREFEITURA APRESENTA AVANÇOS REALIZADOS NA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA EM AUDIÊNCIA NA CMA

Na tarde desta quinta-feira, 21, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), apresentou na Câmara de Vereadores de Aracaju os dados referentes aos avanços no atendimento à população em situação de rua na capital em audiência pública com o tema: “Desafios, políticas públicas e caminhos para garantir direitos da população em situação de rua em Aracaju”. Presidida por sargento Bayron, foi proposta pela vereadora Moana Valadares.

Durante o evento, a secretária da Semfas, Simone Valadares, detalhou um diagnóstico sobre as ações voltadas à população em situação de rua na capital sergipana. O relatório abordou o funcionamento do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP), os serviços ofertados desde o início da atual gestão e as principais medidas implementadas para fortalecer o atendimento a esse público.

“Essa audiência é de fundamental importância, na semana que marca a semana de luta da pessoa em situação de rua, que, com debates e trabalho, possamos proporcionar a essa população a saída da invisibilidade, e é o que a gestão da nossa prefeita Emília deseja. Quando assumimos a secretaria da Família e da Assistência Social, em janeiro, nós encontramos um Centro Pop em uma situação crítica, abrigos precisando de melhorias urgente e com trabalho estamos melhorando a qualidade do serviço porque o objetivo dessa administração é ter seus prédios próprios, com estrutura adequada para ter serviço de qualidade”, explanou Simone Valadares.

O vereador Sargento Bayron conduziu os trabalhos da audiência e destacou o trabalho da equipe em mudar a vida de tantas pessoas. “Eu aceitei a responsabilidade de conduzir esse trabalho por entender da importância deste tema. Aqui, eu vejo uma sensibilidade por parte da secretaria e dos profissionais com uma população que, muitas vezes, é invisibilizada. É necessário dar assistência, resgatar os direitos sociais no sentido de poder ter de volta uma carteira de identidade, o CPF, dar a possibilidade também através de outros aparelhos públicos, como os Cras, que eles possam mudar de vida e recuperar a autoestima, essa causa tem que ser de toda sociedade junta”, pontuou Bayron.

Líder do Movimento Nacional da População em Situação de Rua em Sergipe, Alisson Oliveira destaca o espaço aberto que vem tendo com a gestão. “Queria falar que a própria secretária já vem dialogando muito com a população de rua desde o início da gestão, é uma surpresa a gestão municipal dialogar com a gente. Já estou na militância desde 2019 e nunca houve um diálogo tão próximo, ela está sempre em contato conversando para tentar melhorar o serviço, é algo tão assertivo, o quanto existe uma secretaria hoje”, afirmou Alisson.

Acolhido na Casa de Passagem Freitas Brandão, o marroquino Hassam Errassaf passou por diversas dificuldades pela rua e no acolhimento recuperou sua autoestima. “No Freitas Brandão eu consegui muita coisa que não tive em outros lugares, eu encontrei uma família. Todos que estão ou já passaram por lá conseguiu conquistar alguma coisa, melhorou a saúde, fez um curso, tirou o documento e várias outras coisas. Eu só agradeço por tudo que fizeram por mim”, enfatizou Hassam.

Foto: Mateus Souza/Semfas