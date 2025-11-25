Prefeitura avança em grandes obras de restauração viária e macrodrenagem e avenidas

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), segue executando uma das mais importantes intervenções estruturais da capital: a Restauração Viária e Macrodrenagem das avenidas Visconde de Maracaju e Juscelino Kubitschek, com investimento de R$ 19.583.042,92. A obra integra um conjunto de ações voltadas à modernização da infraestrutura urbana, à melhoria da mobilidade e à segurança da população.

De acordo com a vice-presidente da Emurb, Fabíola Medeiros, a intervenção representa um avanço significativo para a cidade. “Falar das obras que a Prefeitura está realizando é falar de transformação real na vida dos aracajuanos. Com o projeto pensado para essas avenidas, solucionamos um problema histórico de alagamentos na região. É uma obra que melhora a mobilidade, traz mais segurança e garante qualidade de vida para a população”, destacou.

Intervenção completa para transformar a mobilidade

O projeto contempla um grande pacote de serviços para revitalizar dois dos corredores mais movimentados da zona Norte de Aracaju. Entre as etapas em andamento e previstas, destacam-se:

Pavimentação asfáltica renovada, garantindo mais qualidade no tráfego e reduzindo desgastes diários.

Micro e macrodrenagem, fundamentais para eliminar pontos de alagamento e assegurar o escoamento adequado das águas pluviais.

Sinalização vertical e horizontal, aprimorando a segurança viária para motoristas, ciclistas e pedestres.

Acessibilidade, com adequações que asseguram circulação segura e inclusiva para todos.

Criação de ciclovia no canteiro central das avenidas, incentivando a mobilidade ativa.

Reforma dos passeios danificados no entorno do canal, oferecendo mais conforto aos pedestres.

Nesta nova gestão municipal, a obra recebeu importantes acréscimos, ampliando seu impacto urbanístico e social. Entre as novas intervenções, estão:

Reconstrução e pintura das muretas do canal da Av. Juscelino Kubitschek, revitalizando o entorno e reforçando a segurança.

Instalação de uma passarela metálica em frente à Escola Estadual Ivo do Prado, garantindo travessia segura a estudantes e moradores.

Melhorias na praça situada próxima ao Terminal Visconde de Maracaju, criando um espaço mais agradável para convivência comunitária.

Três faixas de pedestres lúdicas, com pinturas artísticas que exaltam a cultura local e tornam a travessia mais atrativa, assinadas pelo artista aracajuano Kobe.

Urbanização que dialoga com a cidade e com as pessoas

Além de solucionar demandas históricas de drenagem e infraestrutura, a intervenção conduzida pela Prefeitura de Aracaju e pela Emurb reforça o compromisso da gestão municipal com uma cidade mais moderna, acessível e acolhedora. O conjunto de ações transforma a paisagem urbana, valoriza os espaços públicos e promove mais qualidade de vida aos moradores da região e a todos que circulam diariamente por esse importante eixo da cidade.

A obra segue em fase de ajustes finais e representa um passo significativo no avanço da mobilidade e da urbanização em Aracaju, reafirmando o papel da administração municipal como agente de desenvolvimento e inovação na capital sergipana.

Texto e foto AAN