Prefeitura conclui com sucesso a 3ª edição do Projeto Ver Mais Simão Dias

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, finalizou nesta quarta-feira, 12 de novembro, a 3ª edição do Projeto Ver Mais Simão Dias, uma iniciativa exemplar voltada para a recuperação da saúde ocular da população local. Nesta etapa do projeto, quase mil pacientes foram beneficiados com consultas oftalmológicas, além de cirurgias de catarata e pterígio.

Esses procedimentos, embora comuns, exercem um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes. Um dos depoimentos mais emocionantes foi o da senhora Ana Cláudia, que destacou a excelência do atendimento proporcionado pela equipe e expressou sua alegria ao relatar que agora pode enxergar com mais clareza após a realização da cirurgia. As palavras de dona Ana ecoaram entre os presentes no prédio da extensão da Universidade Federal de Sergipe (UFS), local onde o projeto foi realizado.

O prefeito Cristiano Viana enfatizou a relevância dos avanços na saúde pública municipal e a importância da promoção do projeto Ver Mais Simão Dias em sua terceira edição. “A nossa gestão está empenhada em proporcionar dias melhores para a população, e o Ver Mais Simão Dias demonstra o nosso comprometimento com o nosso povo”, afirmou.

O secretário de Saúde, Pequeno Soares, esteve acompanhando de perto o processo durante todos os dias do projeto e ressaltou a importância da iniciativa na vida dos simãodienses. “Continuamos realizando cirurgias de catarata e pterígio, devolvendo a visão e renovando a esperança de muitos simãodienses”, concluiu.

Idealizado pela administração ‘Nossa Força, Nossa Gente’, o Projeto Ver Mais Simão Dias recebeu em 2025 um suporte financeiro de emendas parlamentares dos deputados Luciano Pimentel e Rodrigo Valadares, totalizando R$ 2,5 milhões. Essa ação, juntamente com o Simão Dias Sem Varizes, reflete o compromisso da prefeitura em promover saúde e bem-estar para todos os cidadãos.

SECOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias