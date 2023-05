Prefeitura da Barra discute organização e segurança do Arraiá da Barra

Para discutir os últimos detalhes da organização e da segurança dos shows do Arraiá da Barra 2023 – que acontecem nos dias 9 e 10 de junho na Praça de Eventos Aná do Forró, na Barra dos Coqueiros –, representantes de diversos órgãos municipais e da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) se reuniram nesta terça-feira, 30.

A reunião de ajustes gerais do Arraiá da Barra 2023 – festejo junino organizado pela Prefeitura da Barra dos Coqueiros – contou com a presença dos secretários municipais Géssica Anjos (Cultura), Sissinho Moura (Turismo), Fábio Machado (Saúde), Hebert Pereira (Defesa Social) e Raquel Almeida (Comunicação); do superintendente da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), Fellipe Gomes; do coordenador de Tecnologia da Informação, José Wilton Junior; do representante da PM, tenente Rômulo; entre outros representantes de órgãos municipais.

“Essa reunião entre todos os órgãos envolvidos na organização do Arraiá da Barra é extremamente importante para alinhar o planejamento e a execução do evento. Por se tratar de uma grande festa, a gestão municipal tem se organizado para garantir que tudo ocorra dentro do esperado, sobretudo nos dois dias de shows que irão reunir milhares de pessoas. Sem dúvidas, o Arraiá será um sucesso de público”, destacou a secretária Géssica Anjos.

Segurança

A Prefeitura está montando um esquema especial de policiamento para garantir a segurança e a tranquilidade dos forrozeiros que irão curtir os dois dias de shows do Arraiá da Barra, que contará com o apoio da Polícia Militar e sistema de videomonitoramento.

Todo efetivo da Guarda Municipal da Barra dos Coqueiros estará de prontidão, em esquema de escala, para trabalhar no Arraiá. Além do mais, a Prefeitura garantirá a segurança do público através de agentes de segurança privada.

Secretário Municipal da Defesa Social, Hebert Pereira deu mais detalhes como será o trabalho de sua pasta. “Não só a Guarda Municipal, mas como toda Secretaria de Defesa Social, que engloba a própria Guarda e a Defesa Civil, estarão atuando diretamente na segurança interna do evento, de forma ostensiva, com apoio de agentes de uma empresa de segurança privada. Aos arredores da festa, a Polícia Militar tomará conta da segurança”, relatou.

Trânsito

A Prefeitura da Barra, por meio da SMTT, também montará um esquema especial de trânsito, com o objetivo de organizar o fluxo de veículos nas imediações onde ocorrerão os shows do Arraiá da Barra, na Praça de Eventos Ana do Forró, localizada no Conjunto Prisco Viana.

Para realização dos shows, as ruas adjacentes da Praça Ana do Forró serão bloqueadas, assim como a Avenida Oceânica, no turno da noite. Os itinerários do transporte público também terão alterações.

