Prefeitura da Barra dos Coqueiro promove o 2º Fórum Municipal Cidades Sustentáveis

Tendo como foco a conscientização ambiental, a Barra dos Coqueiros será palco do 2º Fórum Municipal sobre Cidades e Comunidades Sustentáveis de 26 a 28 de junho, no Nammos Beach Bar, na Praia da Costa. Promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Turismo, o evento tem como público-alvo agentes públicos, empresários, técnicos, comunidade acadêmica, estudiosos do tema, técnicos e comunidade local.

Com o apoio das empresas TAG, VLI e Eneva, o 2º Fórum Cidades Sustentáveis acontecerá com o objetivo de envolver os maiores responsáveis pela modificação da paisagem dentro da Barra dos Coqueiros, mostrando alternativas de parcerias com a gestão pública para a mitigação do impacto ambiental que estes empreendimentos causam, podendo ser convertidos em ações que beneficiem a sociedade presente na área de influência destes empreendimentos.

O 2º Fórum faz parte do Projeto Barra Mais Verde e da Agenda Socioambiental da Administração da Prefeitura da Barra dos Coqueiros, com a aplicação de metodologias sustentáveis na gestão socioambiental.

“O Fórum Cidades Sustentáveis, sem dúvidas, serão três dias de muito diálogo e aprendizado em prol do meio ambiente da Barra. Trata-se de um grande evento promovido pela gestão do prefeito Alberto Macedo, que tem olhar sensível com o meio ambiente, que irá debater técnicas que vão auxiliar na mitigação dos impactos ambientais e na melhoria das relações entre município, sociedade e empresários”, destaca o secretário municipal de Meio Ambiente, Edson Aparecido.

Secretário municipal de Turismo da Barra dos Coqueiros, Sissinho Moura reforça a importância do evento. “Este Fórum Municipal é muito importante para a Barra, uma vez que vem para agregar a sustentabilidade de nossa cidade, para garantir um meio ambiente mais favorável para o nosso turismo”, afirma.

Palestrantes

Ao longo de três dias, o evento será composto por palestras, debates e contribuições relevantes sobre o meio ambiente na Barra dos Coqueiros, abordando as mais diversas temáticas.

Entre os palestrantes estarão o presidente da Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente em Sergipe (Anamma), Allan Max; o presidente da Associação de Catadores de Reciclagem de São Paulo, Telines Basílio; o diretor do Centro de Apoio Operacional (CAOp) de Proteção ao Rio São Francisco e às Nascentes do MPSE, o promotor de justiça Sandro Costa; o secretário Municipal de Meio Ambiente de Aracaju, Alan Lemos; o procurador do Estado Pedro Dias.

Inscrições

Para participar, os interessados devem fazer inscrição, de forma gratuita, no site da Prefeitura da Barra dos Coqueiros: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAviO232qqcPDkmeA5x1YFExYv3A_c-YHm7Xaa_tv14e1lvQ/viewform . As vagas são limitadas.

