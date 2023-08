Prefeitura da Barra dos Coqueiros e Caixa firmam convênio para investir em obras

Investir em obras que facilitam o cotidiano das pessoas e elevam a qualidade de vida da população da Barra dos Coqueiros. É com este propósito que a Prefeitura conquistou junto à Caixa Econômica Federal, o Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). A medida concede R$20 milhões em recursos e permite que a gestão municipal converta os investimentos em obras nos mais diversos pontos da cidade, melhorando a infraestrutura e transformando o município em um verdadeiro canteiro de obras.

“Mais uma vitória da nossa gestão que beneficiará a população barracoqueirense. Trabalhamos arduamente, honrando as contas e o erário público. Um dos pré-requisitos para conseguir esta operação junto à Caixa é o município está em dia com todos os indicadores que a lei preconiza. Não devemos a Receita Federal e a nenhum órgão, nossa reputação atendeu todos as exigências legais. A Barra dos Coqueiros, com todo esforço empreendido, atingiu as condições necessárias para investir cada vez mais em obras e infraestrutura”, declarou o prefeito Alberto Macedo.

Parte dessa verba será utilizada na construção de creche para 180 crianças na Avenida Toureiro, Bairro Baixo. Assim como na criação e urbanização de uma quadra poliesportiva coberta no Bairro Olimar. E ainda, a infraestrutura básica necessária na Orla da Praia da Costa, que dará mais mobilidade e comodidade aos moradores e visitantes.

Entre outras ações e avanços que a administração irá providenciar através da aplicação destes recursos, estão as obras de pavimentação, recuperação de drenagem e sinalização vertical de diversas ruas. Assim como a reforma e revitalização da Praça e Terminal Hidroviário e, também, da Praça Santa Luzia.

Fonte e foto assessoria