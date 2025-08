Prefeitura de Aparecida adquire Consultórios Odontológicos para atendimento domiciliar

Equipamentos permitirão atendimentos odontológicos mais complexos a pacientes acamados e domiciliados

A Prefeitura de Nossa Senhora Aparecida realizou, nesta quinta-feira (1º), a entrega de dois consultórios odontológicos portáteis, marcando um avanço significativo na assistência à saúde bucal no município. Os equipamentos foram adquiridos com recursos públicos e têm como objetivo ampliar o acesso ao atendimento de pessoas que não conseguem se deslocar até as unidades de saúde, como pacientes acamados ou com mobilidade reduzida.

Com essa iniciativa, Aparecida se posiciona entre os primeiros municípios de Sergipe a implantar essa tecnologia de atendimento, demonstrando sensibilidade e compromisso com a população mais vulnerável.

“Essa é uma conquista que ficará marcada na história da nossa cidade. Quando há compromisso e seriedade, o cuidado chega onde mais importa: na casa da nossa gente”, destacou a prefeita Jeane.

Os consultórios portáteis contam com os principais instrumentos necessários para a realização de procedimentos clínicos em domicílio. A praticidade e eficiência do equipamento permitirão que profissionais da saúde bucal levem atendimento qualificado até as residências dos pacientes, promovendo mais dignidade e qualidade de vida.

A entrega dos consultórios integra a política de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no município e reafirma o compromisso da gestão municipal com uma saúde mais próxima, acessível e humanizada.

