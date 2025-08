Prefeitura de Aracaju abre credenciamento para clínicas de castração de cães e gatos

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), lançou o edital de credenciamento nº 01/2025 para o cadastro de clínicas veterinárias interessadas em prestar serviços de saúde animal e castração de cães e gatos. A iniciativa integra o Programa Aju Animal, que tem como um dos seus eixos garantir o controle populacional e promover o bem estar de cães e gatos da nossa capital.

Com investimento estimado em R$1.032.942,10, o credenciamento busca atender também à demanda de animais já cadastrados para castração. Para a secretária do Meio Ambiente de Aracaju, Emília Golzio, o lançamento representa um passo importante na política pública de proteção animal. “A publicação deste edital é de extrema importância pois representa o nosso compromisso com a causa animal. É preciso destacar que diversas clínicas poderão se credenciar e isso permitirá descentralizar os atendimentos e ampliar a cobertura em várias regiões da cidade”, destacou.

Seleção



O edital completo, contendo critérios de participação, documentos exigidos e detalhes técnicos dos serviços, está disponível no link. As próximas fases do processo serão análise documental, habilitação, divulgação dos resultados e convocação para contratação, todas as etapas serão divulgadas no Diário Oficial do Município.

O credenciamento pode ser feito até o dia 22 de agosto de 2025. Os documentos necessários para participação podem ser enviados em formato digital pela plataforma Aju Inteligente (Meio Ambiente > Aju Animal > Credenciamento Aju Animal) ou na sede da Sema, que fica localizada na rua Santa Luzia, n°926, bairro São José.

Foto: Érika Rodrigues