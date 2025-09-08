Prefeitura de Aracaju acompanha com cautela obras na região da Coroa do Meio

A Prefeitura de Aracaju esclarece que tem acompanhado com atenção as manifestações da comunidade da Coroa do Meio acerca das obras de construção e requalificação da Avenida Oceânica e da Orla da região.

Desde o início da atual gestão, foi assegurada a preservação do maior número possível de árvores, autorizando a supressão apenas daquelas localizadas diretamente na via. A maioria dessas espécies é exótica, como amendoeiras e eucaliptos, que apresentam risco de comprometer a pavimentação.

É importante destacar que, na gestão anterior, havia sido autorizada uma intervenção muito mais agressiva, que previa a retirada de um número ainda maior de árvores, sem a devida previsão de compensação ambiental. A atual administração reviu o projeto justamente para reduzir os impactos e assegurar um equilíbrio entre a urbanização da região e a preservação ambiental.

Além da redução significativa da supressão, o projeto em andamento contempla o plantio de 600 mudas de espécies nativas. A escolha dessas espécies será realizada por técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), em conjunto com a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb).

AAN