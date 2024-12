PREFEITURA DE ARACAJU ANTECIPA AS FEIRAS LIVRES EM VIRTUDE DAS FESTAS DE FIM DE ANO; CONFIRA OS LOCAIS

Prefeitura antecipa feiras livres em virtude das festas de fim de ano; confira

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), antecipará a realização de algumas feiras livres da capital, devido às festas de final de ano.

Assim, durante a semana do Natal e do Réveillon, as feiras livres dos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, que costumam ocorrer durante às quartas-feiras, serão antecipadas para os dias 24 e 31 de dezembro, são elas: Augusto Franco, Orlando Dantas e Dom Pedro.

Segundo o gerente de Abastecimento da Emsurb, Henrique Garcia, haverá ainda mudança no horário de finalização das feiras na véspera das festas. Esses espaços de compra ao ar livre funcionarão das 6h às 16h.

“Vamos encerrar as feiras mais cedo para que a limpeza seja feita e os agentes tenham tempo para concluir o serviço e possam aproveitar as festividades de fim de ano ao lado das suas famílias, por isso às 16 horas iniciaremos a limpeza dos espaços públicos onde ocorrem as feiras livres”, explica.

A feira livre do bairro 13 de Julho, realizada ao lado do Batistão, ocorrerá normalmente nos dias 24 e 31, das 6h às 12h.

No Natal, dia 25, e no primeiro dia de janeiro, não haverá feira livre na cidade.

Mercados Centrais e Setoriais

Os mercados centrais (Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco) e setoriais (bairros) manterão horário de funcionamento habitual nos dias 24 e 31, fechando apenas nos dias de Natal (25) e no ano novo (1º de janeiro de 2025)

Com informações e foto: Ascom | Emsurb