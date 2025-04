Prefeitura de Aracaju antecipa salários e os servidores recebem hoje

A Prefeitura de Aracaju antecipou o pagamento e os servidores receberão nesta quinta-feira (24), o salário referente ao mês de abril.

Efetivos, aposentados, pensionistas, ocupantes de cargos comissionados, além dos estagiários e contratados das áreas da educação e saúde terão os vencimentos creditados nas contas bancárias ao longo do dia, conforme o cronograma estabelecido pela administração municipal.

O pagamento dentro do mês trabalhado e de forma unificada fortalece a segurança financeira dos servidores e contribui para a movimentação econômica da capital sergipana. Com a regularidade no pagamento da folha, a Prefeitura de Aracaju reafirma sua política de equilíbrio fiscal e gestão eficiente dos recursos públicos, garantindo previsibilidade e tranquilidade financeira para os servidores municipais.

Calendário fixo

A partir do mês de maio, a Prefeitura de Aracaju passará a realizar o pagamento dos servidores sempre no dia 22 de cada mês. A decisão foi tomada após diálogo entre a prefeita Emília Corrêa e representantes das categorias que integram a gestão municipal, durante a primeira reunião da Mesa de Negociação Permanente do funcionalismo público. O novo calendário será aplicado aos servidores ativos, comissionados, aposentados e pensionistas vinculados ao município.

Aposentados e pensionistas recebem 1ª parcela do 13º salário

Os aposentados e pensionistas nascidos em janeiro e fevereiro também receberão a 1ª parcela do 13º salário nesta quinta, 24. Haverá uma alteração na modalidade de depósito, cujo provimento do mês e a parcela do décimo serão distintos.

O calendário de pagamento dos nascidos nos demais meses do ano segue conforme programado. Confira abaixo:

Maio – aniversariantes de março e abril

Junho – aniversariantes de maio e junho

Julho – aniversariantes de julho e agosto

Agosto – aniversariantes de setembro e outubro

Setembro – aniversariantes de novembro e dezembro

Foto: Karla Tavares/PMA