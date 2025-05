Prefeitura de Aracaju celebra o Dia do Gari com homenagens e histórias inspiradoras

Neste 16 de maio, Dia do Gari, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) presta homenagem aos agentes de limpeza que, com dedicação e esforço, garantem a manutenção e a beleza das ruas, praças e praias da cidade. Por meio de suas histórias, esses profissionais mostram o valor e a importância do trabalho que realizam diariamente, enfrentando desafios e transformando vidas.

Um futuro melhor

A margarida Maely Carvalho dos Santos, 23 anos, atua no serviço de capinação há seis meses e destaca a relevância de sua profissão, além dos motivos que a levam a exercê-la. “Ser uma margarida é muito mais do que um trabalho, é um orgulho para mim. Cada rua que limpo, cada praça que cuido, sei que estou deixando a cidade mais bonita e melhor para todos”.

Esse trabalho, que muitas vezes passa despercebido, é essencial, especialmente para ela, que busca oferecer um futuro melhor para sua filha. “Graças a esse trabalho, consigo dar um futuro melhor para minha pequena. Ser exemplo, colocar comida na mesa e, no futuro, pagar os estudos dela, isso não tem preço. Faço por amor a ela e sei que estou fazendo a diferença na vida de outras pessoas também”, refletiu Maely, emocionada.

O trabalho dos garis

De sol a sol, os garis enfrentam diversos desafios: chuva, calor e cansaço físico. Suas jornadas começam cedo, como também, no caso de Júlio Cesar Santos Farias, 37 anos, que trabalha como gari há seis anos, atuando na coleta domiciliar de Aracaju.

Ele conta que, por meio de seu trabalho, conseguiu construir sua família e se tornar um provedor em muitos aspectos. Sobre sua profissão, Júlio compartilha: “Tenho muito orgulho do que faço diariamente pela cidade. Enquanto eu tiver disposição, continuarei coletando e contribuindo para manter a cidade limpa, evitando problema para a saúde pública”, afirmou o pai de família, como autodenomina, e enxerga sua ocupação como muito mais do que um simples trabalho.

Para o jovem Rones Fontes Macedo, 28 anos, que trabalha como coletor há oito anos, o serviço é um verdadeiro ato de servir ao próximo. Sempre motivado, ele destaca a satisfação de trabalhar para a população e ao lado de seus colegas. “Todos merecem ter uma cidade limpa. Em Aracaju, não poderia ser diferente. É muito gratificante saber que estamos limpando para o povo e, de alguma forma, ajudando para que todos se sintam satisfeitos”, celebrou.

Uma homenagem merecida

O presidente da Emsurb, Hugo Esoj, destacou a importância desses profissionais e os homenageou pelo Dia do Gari: “Cada rua limpa, cada praça bem cuidada, cada bairro organizado é um reflexo do compromisso e da dedicação dos agentes de limpeza, que enfrentam os desafios diários para garantir o bem-estar de todos nós.

“O trabalho deles não é apenas essencial; é transformador. Esses profissionais não apenas mantêm nossa cidade limpa, mas também mostram a importância da coletividade e do respeito ao próximo. Parabéns aos garis e margaridas, os verdadeiros heróis e heroínas do cuidado com a cidade!”, declarou o presidente.

Foto: Plácido Noberto