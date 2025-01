PREFEITURA DE ARACAJU CONGELA VALORES DO IPTU PARA 2025 E OFERECE BENEFÍCIOS PARA PAGAMENTO ANTECIPADO

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), informa que o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2025 está congelado, sem reajuste nos valores. A medida, anunciada pela prefeita Emília Corrêa, mantém o valor do tributo inalterado, beneficiando os contribuintes aracajuanos.

Os carnês do IPTU estão sendo entregues pelos Correios, mas os contribuintes que ainda não receberam podem acessar o Portal do Contribuinte, no site fazenda.aracaju.se.gov.br, para emitir a segunda via do boleto. Basta clicar no ícone “IPTU” e fornecer os dados solicitados (CPF e número de inscrição do imóvel). O documento também pode ser obtido presencialmente na sede da Semfaz, localizada na Praça General Valadão, no Centro, nos totens de autoatendimento disponíveis.

Prazo e Benefícios para Pagamento

O pagamento em cota única do IPTU, com desconto de 7,5% sobre o valor total, deve ser feito até o dia 17 de janeiro de 2025. O desconto é aplicado automaticamente no carnê. Para quem optar pelo parcelamento, o tributo pode ser dividido em até dez vezes, com o vencimento da primeira parcela em 5 de fevereiro e as demais sempre no quinto dia útil dos meses subsequentes.

Destinação dos Recursos

Os recursos arrecadados com o IPTU são fundamentais para o município, sendo utilizados em investimentos em infraestrutura, saneamento básico, mobilidade urbana, saúde, educação e outros serviços essenciais. Além disso, o tributo contribui para o pagamento dos salários dos servidores municipais e dos contratos firmados pela administração.

A Prefeitura de Aracaju reforça o compromisso com a população, garantindo que a manutenção dos valores do IPTU sem reajuste é uma forma de apoiar os contribuintes e estimular o crescimento da cidade, com investimentos nas áreas que mais beneficiam os aracajuanos.

Foto: Marcelle Cristinne