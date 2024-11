Prefeitura de Aracaju dará continuidade ao programa “Tapa Buraco”, nesta segunda

Nesta segunda-feira, 4 de novembro, a Prefeitura de Aracaju, através da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), dará continuidade ao programa “Tapa Buraco”.

Entraram na programação as ruas Francisco de Paulo Silva, conjunto JK, no bairro Jabotiana; Capela com rua Propriá, no Centro; José Jorge de Souza Filho, no bairro Siqueira Campos; Argentina, no bairro América; Coronel José Figueiredo de Albuquerque, no bairro Atalaia; Travessa Q, no bairro São Conrado; Condomínio Eucaliptos, no bairro Ponto Novo; e avenida Coelho e Campos com avenida Engenheiro Gentil Tavares, no bairro Getúlio Vargas.