Prefeitura de Aracaju dialoga com servidores da saúde sobre reajuste salarial; Emília Corrêa instituiu a Mesa de Negociação Permanente

A Prefeitura de Aracaju recebeu nesta terça-feira, 10, servidores que prestam serviço para a Saúde da capital para dialogar sobre o reajuste salarial que será concedido a todas as categorias do município. O anúncio será feito pela prefeita Emília Corrêa ainda esta semana. Os funcionários públicos foram recebidos pelos secretários municipais Thyago Silva, do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog); Sidney Thiago, da Fazenda (Semfaz); e Fábio Uchôa, da Articulação, Parcerias e Investimentos (Sempi).

Durante a reunião, o secretário da Seplog, Thyago Silva destacou a importância do diálogo com as categorias. “Por determinação da prefeita Emília Corrêa, foi instituída a Mesa de Negociação Permanente, onde recebemos e acolhemos todos os sindicatos. Hoje estamos aqui com alguns sindicatos da saúde que vieram buscar informações sobre a possibilidade do aumento linear. A prefeita vai se reunir com representantes da mesa de negociação para anunciar o aumento linear acima da inflação. A inflação hoje traz um percentual de 5,26% e a prefeita pretende anunciar um percentual maior para o reajuste linear dos servidores do município de Aracaju”, garantiu.

Um dos pleitos das categorias é que qualquer anúncio oficial seja feito, primeiramente, em reunião com os representantes sindicais. O secretário-geral do Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe, João Augusto Alves de Oliveira, afirmou que essa medida representa um sinal de respeito às entidades. “Todos nós estaremos de prontidão porque a mobilização já começou”, declarou, ao comentar a possibilidade de o anúncio ser feito diretamente na mesa de negociação. “Após esse anúncio, vamos convocar as bases. Pode haver alguma divergência, mas é algo controlável”. “Anunciar apenas pelas redes sociais é uma prática semelhante à da gestão anterior, que sequer recebia as categorias. Hoje houve alguma melhora, porque pelo menos fomos recebidos aqui dentro. Antes, nem isso acontecia”, pontuou.

Ao ser informada de que a prefeita Emília Corrêa determinou que a equipe recebesse todos os representantes das categorias, a auxiliar de saúde bucal Edvânia Santos Gomes avaliou positivamente a medida. “Isso é muito bom, porque antes a gente não podia nem entrar, nem para ir ao banheiro, já que não havia nenhuma estrutura do lado de fora. E o nosso intuito não é causar desordem, é conversar. Quando a gente é bem recebido, tudo muda. É uma via de mão dupla: para que a gente também atenda bem, é preciso ser tratado com respeito”, frisou.

Participaram da reunião representantes do Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe (Sindimed), Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe (Seese), Sindicato dos Cirurgiões Dentistas de Sergipe (Sinodonto-SE), Sindicato dos trabalhadores fisioterapeutas de Aracaju (Sintrafa), Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe (Sindase), entre outras categorias.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA