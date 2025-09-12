Prefeitura de Aracaju divulga clínicas credenciadas ao programa Aju Animal

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), divulgou na quinta-feira, 11, no Diário Oficial, o resultado do edital de credenciamento nº 01/2025 para clínicas veterinárias interessadas em integrar o programa Aju Animal. Após análise documental e vistoria técnica para verificar a estrutura dos espaços, quatro unidades foram consideradas habilitadas a prestar os serviços de saúde animal e castração: Mr. Zoo, Amigo Pet, Karl Pet e Ari Vet.

Para a secretária do Meio Ambiente, Emília Golzio, o credenciamento das clínicas veterinárias é imprescindível para a execução das políticas de saúde e bem-estar animal. “O credenciamento das clínicas veterinárias vem suprir a grande demanda por atendimentos e castrações da nossa cidade, garantindo mais acesso e dignidade para os animais e seus tutores. Além disso, ampliamos o número de clínicas credenciadas, descentralizando o serviço e aproximando-o das diversas regiões de Aracaju. Isso significa mais agilidade, mais qualidade no atendimento e um avanço importante na política pública de proteção e bem-estar animal”, explicou. Após a conclusão da etapa contratual, a expectativa é de que os atendimentos estejam disponíveis à população em até dez dias.

Com o novo credenciamento, que tem o investimento estimado em R$1.032.942,10, espera-se atender 7 mil animais em um ano. Os tutores interessados em consultas, castrações ou exames já podem solicitar os serviços diretamente pela plataforma AjuInteliGente.

Foto: Ascom/Sema