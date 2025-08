PREFEITURA DE ARACAJU E INSS ANTECIPAM AVALIAÇÃO PARA CRIANÇAS NEURODIVERGENTES E FACILITAM ACESSO AO BPC

A manhã desta sexta-feira, 1º, foi marcada pela primeira edição do Projeto Inclusão Nordeste em Aracaju. Resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A iniciativa veio com a proposta de antecipar a avaliação social e a perícia médica para que crianças e adolescentes neurodivergentes garantam o acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). O evento ocorreu no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Maria Diná Menezes, no bairro 17 de março.

A Gerência do BPC, vinculada à Diretoria de Gestão de Habitação e Transferência de Renda da SEMFAS, realiza cotidianamente a articulação e o acompanhamento técnico de famílias com perfil para o benefício. Como desdobramento desse trabalho já estruturado, a parceria com o INSS no projeto possibilitou a seleção de mais de 50 crianças e adolescentes neurodivergentes que já vinham sendo acompanhados pela secretaria e encontravam-se na espera pelo BPC.

“A gente sabe que todo o processo até o resultado final para a concessão do benefício demanda tempo porque começa com o cadastramento, depois vem a avaliação social e posteriormente a perícia médica, então a chegada desse projeto do INSS vem em prol de humanizar e agilizar esse trâmite de forma especializada. Como resultado, hoje muitas crianças já estão saindo com o seu processo concluído e com o seu benefício concedido”, destaca a secretária da Semfas, Simone Valadares.

Além da realização dos atendimentos, o evento também contou com um ambiente acolhedor e atividades voltadas às crianças presentes. Foram oferecidos lanches e organizadas brincadeiras lúdicas, garantindo um momento de leveza e bem-estar para os pequenos e suas famílias durante a ação.

O presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, ressalta que a escolha do bairro para sua implementação foi resultado de um planejamento cuidadosamente elaborado. “Esse é um projeto que começa na superintendência do INSS no Nordeste, vem atendendo toda essa região e a ideia é que se espalhe para todo o Brasil, aqui a gente encontra diversos casos de um ano ou mais de espera que conseguiram antecipar o processo de perícia em quatro meses, e é importante ressaltar que a escolha do bairro tem relação direta com o compromisso de levar os serviços do INSS para mais perto da população que vive não apenas no próprio 17 de Março, mas também em áreas próximas como Santa Maria e toda a Zona de Expansão, onde há uma grande concentração de moradores que dependem desses atendimentos”, reforça o presidente.

A gerente do BPC, Thalita Cristiane Santos, destaca a importância do alinhamento prévio entre os órgãos envolvidos para garantir a efetividade do projeto. Segundo ela, houve um levantamento criterioso das famílias com processos em andamento que possibilitou a seleção daqueles com a documentação adequada.”A gente passou a quantidade das famílias que a gente já tinha processo em aberto para o INSS. Dessas, 50 famílias foram selecionadas e foram convocadas para estar aqui hoje para a antecipação das perícias médicas e sociais. Essa parceria vai continuar para assegurar direito a mais famílias”, explica Thalita.

Para Marcela Alves Cardoso, mãe do pequeno João Inácio, o dia de hoje representou uma virada de chave, esperando há cerca de um ano pelo benefício, com o coração aliviado, Marcela já saiu com a concessão do BPC em mãos. “Foi duro, durante todo esse tempo lutando sem advogado, apenas eu e Deus, a experiência de um momento como esse para poder agilizar todas as burocracias eu considero como uma benção para quem precisa. A equipe muito educada e tratando a gente com cuidado, eu confesso que ainda estou em choque sem acreditar que vou conseguir pagar uma fonoaudióloga para o meu filho poder falar corretamente e eu vou poder dar um tratamento digno a ele, o sentimento é de gratidão a vocês”, descreve Marcela, emocionada.

O sentimento não é diferente para Maria José Araújo, a mãe do Joaquim Santos, de apenas 8 anos, ela compartilha do mesmo sentimento de gratidão e alívio. O filho, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), descobriu recentemente uma nova condição de saúde, e o projeto chegou na hora certa. “Eu amei essa iniciativa porque há muito tempo que estou esperando, a perícia dele estava marcada ainda para o dia 21 de outubro, estávamos necessitados mesmo, quando ligaram para mim, eu dei um glória a Deus tão alto, porque Ele sabe de todas as coisas. Joaquim, além de tudo, tem epilepsia, por esse motivo ele tem espasmos todas as noites e crises, faz uso de quatro tipos de medicações controladas e além da epilepsia, foi diagnosticado com um tumor no cérebro, então hoje é uma porta que se abre pra nós, estou muito satisfeita”, conta Maria José.

Acompanha da avó e da mãe, respectivamente Ana Paula dos Santos e Ana Clara Macedo, a família da pequena Maria Alice Santos de apenas 1 ano e 2 meses, foi mais uma das crianças que saiu do evento de hoje com esperança. “Estamos aqui hoje por conta da perícia médica, procurando resolver a questão do aposento do BPC/LOAS pra minha neta, que apresenta cardiopatia grave, já tem mais ou menos oito meses na espera, e aí ficamos surpresas ao recebermos a ligação falando que o CRAS ia trazer esse projeto. Estou muito satisfeita, as equipes atenderam a gente muito bem, com lanche para as crianças, brincadeiras, a arrumação e a recepção e o carinho”, relata Ana Paula dos Santos.

