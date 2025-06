Prefeitura de Aracaju emite nota de pesar pelo falecimento do jornalista André Barros

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, o vice-prefeito e secretário municipal da Comunicação, Ricardo Marques, e todos que integram a Administração Pública Municipal se solidarizam com os familiares, amigos e colegas de profissão pelo falecimento do jornalista e publicitário André Barros, ocorrido nesta terça-feira, 17, na cidade de Salvador/BA.

Com uma trajetória de quase 45 anos no jornalismo, André Barros atuou em veículos de grande expressão nacional, como a TV Globo, em Brasília, e a TV Manchete, no Rio de Janeiro e Brasília. Também passou por importantes redações no país, a exemplo da CBN, em Salvador e Aracaju, da Agência Nordeste, em Pernambuco, além da TV Sergipe, TV Atalaia, Jornal da Cidade, Correio de Sergipe, rádios Liberdade e 103 FM. Foi ainda fundador e diretor do Jornal do Dia, da rádio Jovem Pan e da rádio Nova Brasil.

No serviço público, exerceu o cargo de secretário de Estado da Comunicação Social de Sergipe, tendo criado a primeira agência oficial de notícias na internet: a ASN.

Neste momento de dor, a Prefeitura de Aracaju expressa suas mais sinceras condolências, desejando conforto e serenidade para todos que sentem essa perda irreparável.