Prefeitura de Aracaju inicia mapeamento de colônias de animais comunitários

Com o objetivo de compreender de forma mais precisa a situação dos animais sem tutor no município, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), vai realizar um mapeamento inédito das colônias de animais comunitários, fruto de uma parceria do programa Aju Animal com a Assessoria Especial de Geoinformação.

A ação visa levantar dados concretos sobre a população animal da cidade, permitindo a construção de políticas públicas mais eficazes e auxiliando no controle populacional e no combate aos maus-tratos.

De acordo com a coordenadora do Programa Aju Animal, Carollyne Costa, o levantamento representa um passo essencial para a implementação de estratégias mais assertivas nas áreas de saúde, proteção e cuidado dos animais. A partir das informações obtidas, será feito um mapa que irá auxiliar no direcionamento dos recursos e esforços de forma mais eficiente, atendendo às reais demandas da cidade.

“Essa iniciativa é fundamental para que possamos ampliar e aprimorar nossas políticas públicas voltadas ao bem-estar animal. Com dados confiáveis em mãos, conseguiremos planejar ações que realmente façam a diferença na vida dos animais e da população”, destaca Carollyne Costa.

Animais comunitários são aqueles que, embora não possuam um tutor único e definido, recebem cuidados regulares da comunidade, como alimentação, água, castração e vacinação. O estudo deverá ser concluído e entregue no prazo máximo de seis meses.

Texto e foto AAN