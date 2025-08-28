Prefeitura de Aracaju instala novos pontos de entrega para descarte de material reciclável

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), deu início nesta quarta-feira, 27, à instalação dos Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s) em diversos bairros da capital.

Até esta sexta-feira, 60 unidades serão disponibilizadas em praças, avenidas e áreas de grande circulação, fortalecendo o programa de coleta seletiva e incentivando a população a adotar práticas sustentáveis no descarte de resíduos.

Os PEV’s são estruturas de grande porte, resistentes e de fácil acesso, que permitem o depósito correto de materiais recicláveis. Nestes equipamentos podem ser descartados plástico, papel, vidro e metal. Já os resíduos orgânicos e os provenientes da construção civil, como entulhos e restos de obras, não devem ser depositados nos PEV’s.

Saiba quais são os pontos de entrega

Os pontos estão distribuídos por todas as regiões da cidade. Na Zona Norte, os PEVs estão localizados em áreas como a Orlinha do Bairro Industrial, o Parque da Cidade, a Orla do Porto Dantas, a Colina do Santo Antônio, a Praça Dom José Thomaz e a sede da DIROP em Siqueira Campos, além de locais nos bairros 18 do Forte, com estruturas na Rua Ansem Melo e na Praça José Andrade Góes, e no Dom Luciano, com instalação na Praça da Rua Alagoinhas.

Na Zona Central, os equipamentos estão sendo instalados em áreas de grande movimentação, como a Rua Carmerino, a Praça General Valadão e a Praça da Bandeira, tanto na Rua Siriri quanto na Rua Boquim. Também fazem parte desta região a Praça Tobias Barreto e o Estádio Lourival Batista, no bairro São José, além da Vila Militar, no bairro Suíssa.

Já na Zona Sul, os moradores vão contar com PEVs no bairro 13 de julho, no Calçadão da Praia Formosa, no Calçadão da própria 13 de julho e na Rua Fagundes Santana. Em Atalaia, as estruturas serão posicionadas no Oceanário, no Banho Doce, na Cinelândia, na Passarela do Caranguejo e na Praça de Eventos da Orla. No bairro Aeroporto, o ponto está no Recanto da Paz, enquanto na Farolândia foram escolhidos a Praça da Juventude, a Avenida Murilo Dantas e a Praça Atleta Edmo Ângelo Brito.

Na Zona de Expansão, os PEV’s estão instalados na Orla do Pôr do Sol, no Mosqueiro, e na Rua Eliza Correia de Oliveira, no bairro Aruana.

O estudante de Odontologia, João Pedro, destacou a relevância da iniciativa para a conscientização da população. “Acredito que esse trabalho é muito importante porque muitas vezes não percebemos o quanto é problemático quando jogamos lixo na rua ou nas calçadas. No fim, somos nós mesmos que acabamos prejudicados por causa desse acúmulo. Por isso, é fundamental que as pessoas criem a consciência de descartar corretamente e que cada vez mais a população seja incentivada a praticar a coleta seletiva”, afirmou.

Foto: Plácido Noberto / Ascom Emsurb