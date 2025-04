Prefeitura de Aracaju lança novo canal de comunicação, o “Pod Prefs”

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom), lançou nesta quarta-feira (16), o ‘Pod Prefs’, novo canal de comunicação criado para aproximar ainda mais a gestão da população. O programa contará com entrevistas com secretários, técnicos e outros integrantes da administração municipal, abordando temas relevantes para a cidade. As gravações são feitas no Estúdio Móvel e os episódios vão ao ar todas as quartas-feiras, às 20h, no canal oficial da Prefeitura de Aracaju no YouTube.

O episódio de estreia do ‘Pod Prefs’ contará com a participação do prefeito em exercício de Aracaju, Ricardo Marques, que falará sobre assumir a gestão interinamente, além de apresentar um balanço dos primeiros 100 dias da administração e sua atuação à frente da Secom nesse período. O programa chega com a proposta de fortalecer a relação entre a Prefeitura e a população, com foco na prestação de serviços, na divulgação das ações da gestão e na ampliação do diálogo com os cidadãos, promovendo um espaço de informação, transparência e participação.

De acordo com o diretor de Comunicação da Secom Aracaju, Fredson Navarro, a iniciativa atende à proposta da prefeita Emília Corrêa, e do vice-prefeito e secretario Ricardo Marques, de tornar a comunicação pública ainda mais acessível. “O podcast surge com o objetivo de dar mais voz ao povo e trazer os gestores das secretarias, a prefeita, o vice-prefeito, para perto também. Aqui eles terão a oportunidade de divulgar as ações realizadas em cada secretaria e também responder às perguntas da população. Lembrando que a gente vai estar sempre divulgando um dia antes o entrevistado da semana, para que as pessoas enviem perguntas, tirem dúvidas, tragam sugestões, críticas, tudo é bem-vindo”, disse.

A coordenadora do Núcleo de Rádio e TV da Secom Aracaju e apresentadora do ‘Pod Prefs’, Alessandra Franco, destacou que o programa abordará uma ampla variedade de temas. “Teremos entrevistas com autoridades municipais, membros da comunidade e, em junho, vamos preparar um especial com artistas locais que estarão no Forró Caju. O ‘Pod Pref’ será um espaço para apresentar tudo o que está acontecendo na administração, sempre com uma linguagem acessível e próxima do cidadão”, concluiu.

Por Agência Aracaju de Notícias

Foto Karla Tavares