Prefeitura de Aracaju leva serviços socioassistenciais ao bairro 18 do Forte nesta sexta

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), realiza nesta sexta-feira, 3, a 6ª edição do Cras Itinerante, levando serviços socioassistenciais diretamente para os moradores do bairro 18 do Forte e região. A ação acontece das 8h às 13h, na Paróquia São Pio X, localizada na Avenida Visconde de Maracaju, nº 118.

O projeto tem como objetivo aproximar ainda mais a rede de assistência social das comunidades, oferecendo, de forma prática e acessível, orientações e serviços como o Cadastro Único (CadÚnico), Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), além de auxílios relacionados a moradia, natalidade e mortalidade.

Além dessas ações, os participantes contam com atendimentos, orientações e atividades que fortalecem os vínculos familiares e comunitários por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), como as atividades do Programa Criança Feliz (PCF), que trazem oficinas de pintura e desenho, bem como apresentações culturais e vacinação, realizada em integração com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Foto: Ascom/Semfas