Prefeitura de Aracaju oferta 1.005 novas vagas para cursos e oficinas

A Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), oferece 1.005 vagas para cursos e oficinas presenciais e online para qualificação profissional no mês de agosto. As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 12 e 16, na sede da Fundat, localizada no Calçadão João Pessoa, 127, Centro; na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Jardim Esperança, rua Júpiter, 17, bairro Inácio Barbosa; e nas entidades parceiras onde os cursos serão realizados. As inscrições das oficinas e do curso online deverão ser feitas através dos links disponibilizados abaixo e no site da Prefeitura de Aracaju.

Entre as opções de cursos disponíveis estão: Doces e Salgados, Sobremesas Finas, Auxiliar Administrativo, Oratória, Atendimento com Qualidade, Recepcionista, Marketing digital, Oficina de Pães Caseiros Artesanais, entre outros.

Os interessados em participar dos cursos presenciais precisam ter idade a partir de 16 anos e deverão comparecer às inscrições presenciais com RG, CPF e comprovante de residência da capital. Para as aulas online, o pré-requisito para participar é ter idade a partir de 14 anos. Os links de participação das oficinas e do curso online serão enviados através do e-mail cadastrado no momento da inscrição.

Para se inscrever nas opções online, basta clicar nos links abaixo e preencher o formulário:

– Curso online: https://forms.gle/oyaLntuTVCbfe1JR9

– Oficinas online: https://forms.gle/o5LyXrmMD7uWFffm7

Confira as opções de cursos e oficinas, locais e horários:

Recepcionista

Data: 19/08/2024

Horário: 19h às 21h

Carga horária: 2h

Local: Google Meet

Oratória

Data: 20/08/2024

Horário: 9h às 11h

Carga horária: 2h

Local: Google Meet

Auxiliar Administrativo

Data: 21/08/2024

Horário: 14h às 16h

Carga horária: 2h

Local: Google Meet

Técnicas em Vendas

Data: 22/08/2024

Horário: 14h às 16h

Carga horária: 2h

Local: Google Meet

Marketing Digital

Data: 23/08/2024

Horário: 9h às 11h

Carga horária: 2h

Local: Google Meet

Noções Básicas de Excel

Data: 29/08/2024

Horário: 14h às 17h

Carga horária: 3h

Local: Google Meet

Oficina de Técnicas em Maquiagem

Data de início: 29/08/2024

Data de encerramento: 30/08/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 8h

Local: UQP Jardim Esperança

Pré-Requisito: Fundamental II Incompleto (16 anos)

Atendimento com Qualidade

Data de início: 19/08/2024

Data de encerramento: 28/08/2024

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 30h

Local: Centro de Integração da Família (Ceinfa)

Endereço: rua Idalício Soares, 456, bairro Veneza I

Pré-Requisito: Fundamental II Incompleto (16 anos)

Bolos e Tortas

Data de início: 19/08/2024

Data de encerramento: 30/08/2024

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 40h

Local: Ibem

Endereço: rua Frei Damião, 125, loteamento Marivan, bairro Santa Maria

Pré-Requisito: Fundamental II Incompleto (16 anos)

Oficina de Brigadeiro Gourmet

Data de início: 18/08/2024

Data de encerramento:21/08/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 12h

Local: ACMAAC

Endereço: Rua Bela Vista, 37 – Jardim Centenário

Pré-Requisito: Fundamental II Incompleto (16 anos)

*Obs: As inscrições funcionarão apenas no período da tarde, das 14h às 17h

Auxiliar de Farmácia

Data de início: 19/08/2024

Data de encerramento: 20/09/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 100h

Local: Associação dos Moradores Pró-melhoria e Defesa do Conjunto Bugio

Endereço: Rua Terezinha Macedo da Silva, 54 – Jardim Centenário

Pré-Requisito: Fundamental II Completo (18 anos)

*Obs: As inscrições funcionarão apenas no período da tarde, das 14h às 17h

Atendimento com Qualidade

Data de início: 20/08/2024

Data de encerramento: 29/08/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 30h

Local: Casa Santa Zita

Endereço: Rua São Cristóvão, 1805 – Getúlio Vargas

Pré-Requisito: Fundamental II Incompleto (16 anos)

Oficinas de Pães Caseiros Artesanais

Data de início: 20/08/2024

Data de encerramento: 22/08/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 12h

Local: Lar de Zizi

Endereço: Rua Diácono Atanázio Alves dos Reis, 175 – Luzia

Pré-Requisito: Fundamental II Incompleto (16 anos)

Doces e Salgados

Data de início: 21/08/2024

Data de encerramento:03/09/2024

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 40h

Local: Lar Evangélico das Assembleias de Deus no Estado de Sergipe

Endereço: R. Bahia, 836 – Siqueira Campos

Pré-Requisito: Fundamental II Incompleto (16 anos)

Sobremesas Finas

Data de início: 21/08/2024

Data de encerramento: 27/08/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 20h

Local: ADRA

Endereço: Rua Oito, 80 – Farolândia

Pré-Requisito: Fundamental II Incompleto (16 anos)

Bolos e Tortas

Data de início: 26/08/2024

Data de encerramento: 06/09/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 40h

Local: GACC

Endereço: Av. Desembargador Maynard, 654 – Cirurgia

Pré-Requisito: Fundamental II Incompleto (16 anos)

Oficina de Técnicas em Maquiagem

Data de início: 27/08/2024

Data de encerramento: 28/08/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 08h

Local: Batalhão da Restauração (av. Maranhão)

Endereço: av. Maranhão, N° 3095 – Santos Dumont

Pré-Requisito: Fundamental ll Incompleto (16 Anos)

Arte em Chocolate

Data de início: 27/08/2024

Data de encerramento:05/09/2024

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 32h

Local: Licre

Endereço: Rua São Gonçalo, 717 – 18 do Forte

Pré-Requisito: Fundamental II Incompleto (16 anos)

