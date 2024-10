Prefeitura de Aracaju pagará salário dos servidores na quarta

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, nesta segunda-feira, 28, o pagamento do salário dos servidores públicos municipais, referente ao mês de outubro. Através das suas redes sociais, o gestor divulgou que os vencimentos serão creditados nas contas de todos os trabalhadores ativos e inativos, da administração direta e indireta, nesta quarta-feira, 30, ao longo do dia. Com o pagamento do salário, a gestão municipal injetará R$ 110 milhões na economia local.

“No dia do servidor público, trago aquela notícia aguardada todos os meses. No próximo dia 30, o salário estará na conta de todos os trabalhadores da Prefeitura de Aracaju, da administração direta, indireta, ativos e inativos, reforçando o compromisso que sempre tive com o funcionalismo municipal. São sete anos e 10 meses pagando em dia, muitas vezes antecipando, como forma de agradecimento aos trabalhadores que são fundamentais para essa grande transformação que temos feito na gestão municipal”, destacou.