Prefeitura de Aracaju pede à Iguá estudo para redução de tarifa após crise hídrica

Com o abastecimento de água começando a ser normalizado após mais de 72 horas de interrupção que deixou 42 bairros da capital sem fornecimento, a Prefeitura de Aracaju informa que protocolou ofício junto à Iguá Sergipe e à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (AGRESE).

No documento, o Município solicita que a concessionária estude a possibilidade de aplicar uma redução temporária ou isenção parcial da tarifa de água para os consumidores diretamente afetados durante o período de desabastecimento.

O objetivo é amenizar os prejuízos financeiros e sociais causados pela crise hídrica e assegurar que a população tenha seus direitos preservados. A Prefeitura reforça que continuará acompanhando a análise do pedido e cobrando transparência e agilidade na resposta da Iguá e da AGRESE.

Prefeitura de Aracaju

