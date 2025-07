PREFEITURA DE ARACAJU O PROMOVE I FÓRUM DE FUTEBOL FEMININO E FORTALECE POLÍTICAS PARA MULHERES NO ESPORTE

A prefeitura de Aracaju deu um passo importante rumo à valorização do futebol feminino com a realização do I Fórum de Futebol Feminino, que teve sua abertura realizada nesta quarta-feira (24), no Centro de Convenções José Carlos Silva, no Delmar Hotel.

O evento, promovido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp),que tem como objetivo discutir os desafios e avanços da modalidade, além de fomentar a criação de políticas públicas de incentivo ao futebol feminino, reuniu atletas, treinadoras, pesquisadoras e profissionais da área.

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, participou da solenidade de abertura e destacou a importância de criar espaços de escuta e valorização das mulheres no esporte. “O futebol feminino tem força, tem história e precisa ser reconhecido com o respeito que merece. Este fórum é um momento histórico, de escuta, troca e fortalecimento que vão gerar as oportunidades para nossas meninas e mulheres que sonham com o esporte. É uma alegria realizar o primeiro Fórum de Futebol Feminino de Aracaju, sendo a primeira mulher à frente da Prefeitura. Sabemos que, para as mulheres, tudo é mais difícil. Faltam espaços, oportunidades, visibilidade. Mas o talento feminino está aí, e a gente quer incentivar, dar apoio e mostrar que a Prefeitura está junto nessa luta”, afirmou a gestora.

A prefeita agradeceu a parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e ressaltou a importância desse trabalho em conjunto. “Agradeço à UFS pela parceria, que é fundamental para avançarmos com mais força e resultado. Seguimos de portas abertas para iniciativas que transformam vidas”.

O secretário municipal do Esporte e Juventude, Aquiles Silveira destacou a relevância de eventos como este para a construção de políticas de incentivo ao esporte. “A realização deste fórum é fundamental para discutirmos, junto com a Universidade Federal de Sergipe, um diagnóstico real sobre os desafios e as oportunidades para as mulheres no futebol em nossa cidade. É um momento importante de escuta e troca, com palestrantes de renome internacional, que certamente vai contribuir para o avanço das políticas públicas voltadas ao esporte feminino em Aracaju.”

Para o deputado estadual Georgeo Passos, que é pai de uma jogadora de futebol, ações como esta precisam ser realizadas mais vezes. “É essencial dar visibilidade às mulheres e meninas que jogam futebol. Sem apoio e ações concretas, elas ficam invisibilizadas. A gestão da prefeita Emília Corrêa e do secretário Aquiles tem mudado esse cenário, com iniciativas que antes não existiam na capital”.

A jogadora Yasmin Mello, de 16 anos que foi campeã brasileira de Fut -7, na categoria Sub17, com o time Deportivo Del Rey neste último final de semana comemorou a realização do Fórum pela Prefeitura de Aracaju. “O evento de hoje é muito importante para dar visibilidade ao futebol feminino no nosso estado. Muita gente ainda não conhece esse movimento, e iniciativas como essa ajudam a mudar isso. Times como o Deportivo Academy e o Del Rey ganham reconhecimento e abrem caminho para quem quer começar”.

Yasmin aproveitou para dar um recado para as meninas que querem ingressar no esporte. “Às meninas que sonham em jogar, meu recado é acreditem e persistam. Nada é fácil, mas tudo começa com um passo. O esporte transforma, acolhe e traz qualidade de vida. Não tenham medo de tentar, o futebol feminino tem espaço pra vocês”.

A palestrante Lindsay Camila Teles aprovou a realização do I Fórum de Futebol Feminino de Aracaju. “ É bacana ver um evento dessa grandeza acontecendo. A gente começa com uma escolinha, um pequeno projeto e chega em um evento tão importante como esse, que mostra a força da mulher no esporte. Durante muito tempo, fomos proibidas de praticar e isso nos atrasou. Mas mesmo assim, temos avançado. O futebol feminino tem crescido muito, e o Brasil já chegou a finais de Olimpíada e Copa do Mundo mesmo sem uma estrutura mínima. Hoje temos campeonatos organizados, categorias de base, mais visibilidade e patrocínio. Ainda não é igual ao masculino, porque é uma questão cultural, mas acredito que estamos cada vez mais perto”.

Após a abertura oficial do Fórum, a programação teve início com duas palestras de grande relevância no futebol, Lindsay Camila, primeira treinadora campeã da Libertadores da América Feminina, e Mariléia dos Santos, a “Michael Jackson”, uma das pioneiras da Seleção Brasileira Feminina em Jogos Olímpicos. Com entrada gratuita, o fórum segue até o domingo, 27, com uma agenda diversificada que inclui palestras, vivências práticas e visitas técnicas em campos de futebol.

Assinado convênio do Programa ELAS, que vai beneficiar 150 meninas em Aracaju

Durante a abertura do Fórum, a Prefeitura de Aracaju anunciou oficialmente a assinatura do convênio que institui o Programa ELAS – Esperança, Luta, Alegria e Sonho, uma iniciativa social que vai oferecer atividades esportivas, acompanhamento técnico e pedagógico para 150 meninas, entre 10 e 17 anos, incluindo pessoas com deficiência (PcD), inicialmente no bairro Porto D`antas.

O projeto é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Sejesp, e a Universidade Federal de Sergipe (UFS), com um investimento de R$ 100 mil para fortalecer o esporte, a pesquisa e a inclusão. A ação será ampliada futuramente para os bairros Industrial e Coqueiral.

“O programa ELAS vai além do esporte, ele transforma vidas. Estamos falando de inclusão, combate à evasão escolar, igualdade de gênero e empoderamento feminino desde cedo”, ressaltou a prefeita Emília Corrêa.

O coordenador do Programa InterAção da UFS, professor Ailton Oliveira, celebrou a parceria: “É um marco histórico para o futebol feminino em Aracaju. Teremos um acompanhamento profissional e multidisciplinar no campo do Porto D`antas, levando esperança e oportunidades para essas meninas”.

O deputado estadual Georgeo Passos também elogiou a iniciativa: “São 150 meninas do Porto D’antas que serão beneficiadas com ações exclusivas, que agora têm um espaço seguro e adequado para sonhar e treinar, com todo apoio necessário. Isso é mais do que esporte, é cidadania”.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA