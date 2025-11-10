Prefeitura de Aracaju realiza alterações de trânsito na região da ponte Godofredo Diniz; saiba o que muda

Diante da obra de duplicação da ponte Godofredo Diniz, que liga os bairros 13 de Julho e Coroa do Meio, a Prefeitura de Aracaju realiza, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), a partir do dia 17, alterações na circulação de pedestres, ciclistas e veículos visando garantir segurança e mobilidade.

A duplicação da estrutura, realizada pela Prefeitura por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), é considerada essencial para resolver um dos principais gargalos da mobilidade urbana da capital, por se tratar de uma área de comum congestionamento, sobretudo em horários de pico.

A nova estrutura, paralela à ponte existente, terá 160 metros de extensão, três faixas de rolamento, ciclovia e faixas exclusivas para pedestres. Durante o período das obras, haverá mudanças temporárias no Calçadão da 13 de Julho. A instalação de tapumes no trecho entre a ponte Godofredo Diniz e a avenida Francisco Porto ocupará a faixa de ônibus, para permitir a construção de uma nova faixa de tráfego e o deslocamento do passeio público. Por isso, pedestres e ciclistas deverão circular pelo lado oposto da via enquanto durarem os trabalhos.

Para os pedestres que utilizam o transporte público, a SMTT informa que o primeiro ponto de ônibus será logo após a ponte, sentido Centro. Desta forma, a Prefeitura orienta atenção redobrada aos condutores e reforça que o ponto de ônibus existente na avenida continuará funcionando normalmente, mas com um recuo específico para embarque e desembarque seguro.

O que muda no trânsito

O trânsito de veículos na região também sofrerá intervenções temporárias. A segunda etapa da obra contempla a recuperação e ampliação do sistema de drenagem sob a avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, no acesso à avenida Francisco Porto. Essa fase será executada em três etapas distintas, interferindo de forma parcial nas faixas laterais e centrais da pista. Mesmo com a presença de máquinas e operários, a SMTT garantirá ao menos uma faixa liberada em cada sentido, evitando bloqueios totais. Ainda assim, podem ocorrer pontos de lentidão, especialmente nos horários de pico e, por isso, a SMTT recomenda o uso da avenida Jorge Amado como rota alternativa.

O superintendente da SMTT, Nelson Felipe, reforça a importância do apoio de todos durante o período das intervenções. “Sabemos que toda obra desse porte causa transtornos temporários no trânsito e na rotina de quem circula pela região, mas pedimos a paciência e a colaboração de todos. Essa obra é um investimento essencial para o futuro da mobilidade em Aracaju. Quando concluída, trará mais fluidez, segurança e conforto para todos. Estamos trabalhando para que os impactos sejam os menores possíveis e os benefícios permanentes”, destaca Nelson Felipe.

Sobre a obra

A obra de duplicação da ponte Godofredo Diniz integra um conjunto de ações da Prefeitura de Aracaju voltadas à modernização da infraestrutura viária de Aracaju. Com investimento de R$ R$ 44.604.341,21 em recursos próprios do município, o projeto inclui a construção de uma nova ponte paralela à atual, com 160 metros de extensão, três faixas de rolamento, ciclovia, passarela para pedestres, iluminação em LED e nova sinalização. A ampliação do sistema de drenagem e a recuperação das calçadas e áreas de passeio também estão previstas, garantindo acessibilidade e integração com a ciclovia da 13 de Julho.

Foto: Ascom/SMTT