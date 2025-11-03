Prefeitura de Aracaju realiza eleição para compor o Conselho Gestor do PPI/AJU

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Articulação, Parcerias e Investimentos (Sempi) informa que a eleição para escolher os servidores municipais que irão compor o Conselho Gestor do Programa de Promoção às Parcerias e Investimentos de Aracaju (PPI/AJU) acontece nesta segunda-feira, 03, das 8h às 17h.

A votação já está aberta desde às 8h de hoje e segue até às 17h. Os servidores municipais podem participar acessando o site da Sempi: sempi.aracaju.se.gov.br . A eleição assegura a participação direta dos servidores municipais na formação do colegiado, fortalecendo a transparência e a representatividade do processo.

O servidor eleito atuará, de forma voluntária, como representante da categoria no Conselho Gestor por um mandato de dois anos, contribuindo com o planejamento, acompanhamento e avaliação das parcerias e investimentos promovidos pela Prefeitura.

O resultado preliminar será divulgado na terça-feira, 04, com prazo para recursos conforme o cronograma oficial. A eleição reforça a participação direta dos servidores na gestão do PPI/AJU, promovendo maior representatividade e transparência.

Confira o cronograma da eleição

22 a 24/10 (quarta a sexta-feira): período de inscrições

03/11 (segunda-feira): dia da eleição, das 8h às 17h.

04/11 (terça-feira): divulgação do resultado preliminar

05 e 06/11 (quarta e quinta-feira): prazo de impugnação

07/11 (sexta-feira): resposta à impugnação (se houver)

10/11 (segunda-feira): divulgação do resultado final

