PREFEITURA DE ARACAJU REALIZA SORTEIO PARA AMBULANTES TRABALHAREM NAS FESTIVIDADES DOS 170 ANOS DA CAPITAL

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realizou nesta terça-feira, 11, o sorteio eletrônico das vagas para ambulantes cadastrados interessados em comercializar bebidas e alimentos durante as festividades que acontecerão nos próximos eventos referentes ao aniversário de 170 anos da capital.

O sorteio foi realizado na presença dos inscritos e transmitido pelo Instagram da Emsurb, garantindo total transparência ao processo.

O diretor de Orlas e Parques da Emsurb, Fabiano Braga, explicou o funcionamento do sorteio e reforçou a importância do credenciamento para a organização dos eventos. “As inscrições desse evento ocorreram nos dias 5 e 10 de março, e hoje, dia 11, foi realizado o sorteio para os quatro grandes eventos que ocorrerão na nossa capital”, destacou.

Os ambulantes sorteados para atuar nos dias 14, 15 e 16 de março, na Orla de Atalaia, e no dia 17 de março, na Praça Fausto Cardoso, deverão retirar suas credenciais nesta quarta-feira, 12 de março, das 9h às 12h. Já aqueles que trabalharão na Orla Pôr do Sol, no dia 23 de março, e na Orla da Atalaia, no dia 28 de março, poderão buscar suas credenciais no dia 19 de março, também das 9h ao meio-dia.

“Portanto, se você foi sorteado, procure-nos num desses dois dias, 12 ou 19 de março, para garantir sua participação e contribuir para que tenhamos uma festa brilhante e organizada para ambulantes e participantes”, reforçou Fabiano Braga.

Para muitos ambulantes, a oportunidade de trabalhar nas festividades é motivo de alegria e esperança. Rafaela Santos, uma das sorteadas, compartilhou sua emoção ao garantir um espaço para comercializar seus produtos. “Estou muito feliz porque fui sorteada! Todos os anos eu trabalho nesses eventos, tenho muitos anos de experiência vendendo pipoca, bala e outros produtos. Graças a Deus, nunca fico de fora e só tenho a agradecer. A expectativa para esses três dias é enorme, uma felicidade muito, muito grande! Além disso, esse dinheiro extra vai ajudar bastante, com aluguel e outras despesas. Só tenho a agradecer e seguir em frente!”, celebrou Rafaela.

Almir Gonçalves, também sorteado, falou sobre sua expectativa para os festejos. “A expectativa é muito boa, porque tem bandas excelentes, como Raça Negra e Joelma. Eu trabalho como ambulante há cerca de 30 anos e esses três dias de festa serão uma grande oportunidade. Vou vender com isopor e estou animado, porque são festas grandes e bem movimentadas!”, comentou Almir.

Além da empolgação com a programação e a organização das festividades, muitos ambulantes destacaram o impacto positivo dessa oportunidade para suas vidas. “Com essa nova gestão, a prefeita Emília Corrêa e toda sua equipe estão de parabéns pela programação e organização das festividades”, afirmou Josefa Germano. Ela também ressaltou a importância da renda extra para suas necessidades. “Esse dinheiro vai me ajudar muito, principalmente na saúde. Com esse dinheirinho, vou fazer alguns exames para deixar a saúde em dia. vou poder cuidar melhor de mim”, completou.

Confira os links abaixo do resultado do sorteio, organizado por categoria e local de atuação.

ORLA DE ATALAIA – 14, 15, 16/03

ISOPOR – clique aqui

DIVERSOS – clique aqui

DRINKS – clique aqui

TOWNER – clique aqui

FOOD – clique aqui

PRAÇA FAUSTO CARDOSO – 17/03



ISOPOR – clique aqui

DIVERSOS – clique aqui

DRINKS – clique aqui

ORLA POR DO SOL – 23/03

ISOPOR – clique aqui

DIVERSOS – clique aqui

DRINKS – clique aqui

TOWNER – clique aqui

FOOD – clique aqui

ORLA DE ATALAIA – 28/03

ISOPOR – clique aqui

DIVERSOS – clique aqui

DRINKS – clique aqui

TOWNER – clique aqui

FOOD – clique aqui

Foto: Plácido Noberto