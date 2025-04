Prefeitura de Aracaju realiza a tradicional Feira de Pescados até sexta

A Páscoa é um período em que a procura por peixes aumenta significativamente, motivada pelos tradicionais preparos alimentícios da Semana Santa.

Para atender a essa demanda, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), iniciou nesta quarta-feira, 16, a 6ª edição da Feira de Pescados, na praça Hilton Lopes, situada entre os mercados centrais. A programação segue até esta sexta-feira, 18.

Durante os três dias, a feira garante uma ampla variedade de pescados e frutos-do-mar, como ostras, sururu e camarão, ideais tanto para a celebração da data festiva quanto para o consumo cotidiano. Com 80 bancas organizadas na praça, os consumidores podem adquirir os produtos das 6h às 14h. Na sexta-feira, o funcionamento será encerrado às 12h.

O diretor de Espaços Públicos (Direpa) da Emsurb, Bertulino Menezes, destacou as principais ações executadas para garantir a estrutura, segurança e higienização da tradicional feira.

“O planejamento prévio proporcionou mais segurança aos comerciantes. Estão disponíveis 80 bancas na praça Hilton Lopes, 40 no Bugio, 20 no bairro América e outras 20 no Santos Dumont, totalizando 160 pontos de venda”, explicou.

O diretor acrescenta que, além das equipes fixas compostas por cerca de 30 agentes, foram disponibilizados 20 contentores para o descarte correto dos resíduos, estrategicamente distribuídos. Também foram instalados lavatórios, pontos de iluminação, e, ao final das atividades, será realizada a lavagem dos espaços utilizados.

A comerciante Lidiane dos Santos Pinheira compartilha o entusiasmo com a feira e reforça a tradição familiar no ramo. “A gente tem que ter educação e respeito. O nosso trabalho é feito com amor. Gostamos de comercializar, e essa organização ajuda muito no fluxo de pessoas”, afirma, entre os chamados aos clientes com seu conhecido bordão: “Ainda tem peixe, chega pra loja!”.

Para o consumidor de pescado, Warley Franklin Diaz , 44, o costume de adquirir o peixe na semana santa virou hábito. “Toda a minha família me aguarda com sacolas de pescada amarela e organização deste ano me atraiu de uma forma diferente, tudo muito bonito, está mais organizado, com preço e garantia de um prato saboroso durante a semana”,disse ele sem poupar elogios.

Além da feira situada entre os mercados centrais, a comercialização de pescados também ocorre nos bairros América, Bugio e Santos Dumont.

Foto: Plácido Noberto