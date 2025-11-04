Prefeitura de Aracaju registra aumento de acidentes de trânsito em outubro

A Prefeitura de Aracaju, por meio da SMTT, divulgou o balanço das ocorrências registradas pelo Centro de Controle Operacional do mês de outubro, quando foram registradas um total de 325 acidentes de trânsito e 293 referentes a estacionamento irregular.

Do total de acidentes contabilizados, 279 não tiveram vítimas e 46 resultaram em vítimas. Houve um aumento de 24,05% em relação ao número de acidentes de setembro, quando foram registrados 262 sinistros.

Entre as infrações de estacionamento, 204 casos envolveram veículos parados em frente a guias rebaixadas, impedindo o acesso a residências e comércios. Também foram registradas 24 ocorrências em áreas sinalizadas com placas de “proibido estacionar”, 11 estacionados irregularmente em vagas para idosos, e 18 ocorrências de motoristas que estacionaram em pontos de táxi.

De acordo com o coordenador do CCO, agente Matos, o crescimento nas ocorrências reflete o aumento de movimentação e eventos realizados na cidade. “No mês de outubro nós tivemos um aumento nos sinistros de trânsito em comparação com o mês de setembro. Isso também foi devido ao aumento de eventos na cidade. Sempre costumamos reforçar a questão da atenção dos condutores na direção veicular, evitar utilizar o aparelho celular na condução do veículo, entre outros fatores que auxiliam na redução desses sinistros de trânsito na cidade”, disse.

O Centro de Controle Operacional da SMTT permanece em funcionamento 24 horas por dia e pode ser acionada por meio do número 118, para atender a população em situações emergenciais e coibir práticas irregulares no trânsito da capital.

Com informações e foto da SMTT