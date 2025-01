Prefeitura de Aracaju regulariza a coleta domiciliar na capital

Reforçando o compromisso para a construção da Nova Aracaju, a Prefeitura Municipal, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), regularizou, no domingo, 5, após quatro dias de trabalho intenso, o cronograma operacional da coleta domiciliar na capital sergipana. O serviço foi prejudicado desde o dia 30 de dezembro, em virtude da paralisação das atividades por falta de pagamento da antiga gestão à empresa terceirizada responsável pela limpeza pública.

A operação excepcional que mobilizou 150 profissionais e 27 caminhões compactadores distribuídos em regiões prioritárias e bairros das zonas Norte, Sul, Expansão e central da cidade, resultou, entre os dias 1° e 4 de janeiro, no recolhimento de cerca de 10 toneladas de resíduos, conforme dados da Diretoria de Operações (Dirop).

Além disso, a força-tarefa atingiu também áreas de difícil acesso e alguns pontos de descarte irregular, onde o serviço foi efetuado com o suporte de caçambas. No sábado, 4, a coleta domiciliar noturna contou com 23 veículos compactadores em operação para agilizar os procedimentos de coleta.

O presidente da Emsurb, Hugo Esoj, enfatizou que a empresa municipal reuniu todas as medidas necessárias para restabelecer o serviço essencial com eficiência e agilidade, conforme determinou a prefeita Emília Corrêa numa das primeiras ações estabelecidas ainda no primeiro dia da sua gestão.

“Realinhamos todas as nossas operações diárias de limpeza na cidade, no sentido de dar mais celeridade ao recolhimento do lixo acumulado e minimizar os impactos à população. Infelizmente, essa paralisação nos dois últimos dias da gestão passada ocasionada por falta de pagamento à prestadora de serviço, ocorreu em um momento festivo, como o Réveillon onde, consequentemente, há uma produção excessiva de resíduos. A partir de agora, com o retorno à normalidade da coleta domiciliar a Emsurb dará prosseguimento ao cronograma habitual”, esclareceu o presidente.

O gestor acrescentou ainda que outra preocupação que está sendo sanada, refere-se ao recolhimento dos resíduos da construção civil, conhecido popularmente como entulho, bem como os materiais volumosos (restos de poda, embalagens grandes, resíduos não industriais, móveis).

“Como algumas pessoas ainda insistem em práticas incorretas no momento de descartar o seu lixo doméstico, a limpeza nos pontos irregulares teve a operação prejudicada. Assim, regularizado o serviço porta a porta da coleta nas residências, as nossas equipes seguem mobilizadas, também, para restabelecer o recolhimento dos entulhos e volumosos em pontos de descarte ilegal”, reiterou Hugo Esoj.

Para esses procedimentos de limpeza em locais de descarte irregular na cidade a Emsurb atua com 3 máquinas pás carregadeiras e 12 caçambas.

Cronograma da coleta domiciliar

Na capital, a coleta do lixo domiciliar acontece às segundas, quartas e sextas na zona Norte e Mosqueiro, já terças, quintas e sábados na zona Sul. Há ainda as localidades que recebem o serviço de segunda a sábado: Cirurgia, Inácio Barbosa, 13 de Julho, Leite Neto, Grageru, Luzia, Santo Antônio, São José, Siqueira Campos e Suíssa. Já a coleta na Orla da Praia de Atalaia e principais avenidas é realizada de domingo a domingo.

Fonte e foto: Ascom Emsurb