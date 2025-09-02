Prefeitura de Areia Branca abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação

Em parceria com o SENAR, a Prefeitura de Areia Branca está oferecendo cursos gratuitos de capacitação profissional em áreas como piscicultura, máquinas agrícolas e operação de drones.

A Prefeitura de Areia Branca, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), está ofertando cursos gratuitos de qualificação profissional em diferentes áreas.

As inscrições estarão abertas até o dia 15 de setembro e podem ser feitas presencialmente na secretaria, localizada na Praça Joviniano Freire, nº 06, das 08h às 13h. Para participar, é preciso ter 18 anos completos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Áreas de formação

A ação busca atender tanto o setor agrícola quanto o de serviços, contemplando cursos práticos e de interesse crescente no mercado de trabalho. Entre as opções estão:

Operação de Drone;

Piscicultura;

Operação de Retroescavadeira;

Operação e Manutenção de Máquinas Agrícolas;

Olericultura Avançada;

Fabricação de Bolo e Biscoito.

Segundo o SENAR, a capacitação é fundamental para o desenvolvimento rural sustentável e para ampliar as chances de inserção dos trabalhadores no mercado. Outras informações sobre a política de formação estão disponíveis no portal oficial do SENAR

Impacto no município

A prefeitura ressaltou que a oferta gratuita dos cursos representa um investimento direto na população. “Estamos levando conhecimento e técnica para nossa comunidade, fortalecendo a agricultura familiar e abrindo portas para novas oportunidades de negócios”, destacou a Secretaria de Agricultura.

A expectativa é que a iniciativa contribua para a geração de emprego, renda e qualificação de mão de obra, fatores essenciais para o desenvolvimento econômico de Areia Branca.

Texto e foto assessoria