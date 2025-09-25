Prefeitura de Areia Branca amplia atendimentos com novas próteses dentárias

Prefeitura de Areia Branca entrega 53 próteses dentárias pelo programa Volte a Sorrir e já soma 185 moradores beneficiados em 2025, fortalecendo a saúde bucal.

A saúde bucal ganhou mais um reforço em Areia Branca. Nesta terça-feira, 23, a Prefeitura entregou 53 novas próteses dentárias a moradores do município, ampliando o alcance do programa Volte a Sorrir, que já beneficiou 185 pessoas apenas em 2025.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a administração municipal e o Governo Federal, com o propósito de garantir qualidade de vida, autoestima e acesso a tratamentos odontológicos que muitas vezes não estão ao alcance da população de baixa renda.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os atendimentos são realizados por profissionais especializados, que passam os pacientes por avaliações odontológicas completas antes da adaptação da prótese. O processo inclui moldagem e acompanhamento, assegurando que cada peça seja ajustada de forma confortável e eficaz.

Como participar do programa Volte a Sorrir

Os interessados em receber próteses dentárias devem primeiro realizar consulta odontológica em uma das Unidades de Saúde do município ou na clínica Christtiano Oliveira. Após o tratamento necessário, o dentista fornecerá o encaminhamento para a Secretaria de Saúde.

No ato da inscrição, é preciso apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de residência, além do documento emitido pelo dentista responsável pelo atendimento.

Política de saúde bucal em destaque

Com a ampliação do acesso às próteses dentárias, Areia Branca reforça sua política pública de prevenção e reabilitação da saúde bucal.

Impacto social

Além do cuidado clínico, a iniciativa tem impacto direto na autoestima da população. Muitos beneficiados relataram melhorias na fala, na mastigação e na confiança pessoal após receber as próteses. Esse avanço fortalece a inclusão social e melhora a qualidade de vida dos cidadãos atendidos.

Com a continuidade do Volte a Sorrir, a expectativa é que mais moradores de Areia Branca tenham acesso ao serviço ainda em 2025, consolidando o município como referência em ações de saúde bucal em Sergipe.

Texto e foto assessoria